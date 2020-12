AMP.- Coronavirus.- Coronavirus.- Alemania bate el récord diario con 598 muertos por coronavirus y suma 29.875 casos

El ministro del Interior pide no esperar hasta después de Navidad para endurecer las restricciones por el aumento de contagios

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 29.875 casos nuevos y 598 muertos, con lo que marca un nuevo récord diario de decesos y eleva el total a 1,27 millones de personas contagiadas y más de 20.900 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas.

Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.272.078 personas contagiadas y 20.970 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 942.100 personas curadas, incluidas 20.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

Las regiones alemanas más afectadas por la pandemia son Renania del Norte-Westfalia (305.464 casos y 4.346 fallecidos), Baviera (248.679 contagiados y 4.883 muertos) y Baden-Wurtemberg (179.610 positivos y 3.293 víctimas mortales). En Berlín el balance se eleva a 76.204 personas contagiadas y 768 decesos.

En este contexto, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha hecho un llamamiento para no esperar hasta después de Navidad para endurecer las restricciones vigentes para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

"La única posibilidad de volver a controlar la situación es un cierre, pero debe ser puesto en marcha de inmediato", ha afirmado el ministro, en declaraciones publicadas por el semanario 'Der Spiegel'.

Seehofer ha advertido de que si se espera hasta después de las fiestas de fin de año, Alemania tendrá que lidiar con altas cifras de contagios durante meses. El titular de Interior se ha mostrado molesto por el hecho de que se hayan desperdiciado los logros alcanzados en primavera, cuando la cifra de casos se mantenía en un nivel relativamente bajo.

A su juicio, este cambio de tendencia se debe no a que los ciudadanos no hayan sido disciplinados sino a que las medidas no han sido suficientes. Se espera que la canciller alemana, Angela Merkel, se reúna el domingo con los 16 primeros ministros de los estados federados para debatir una postura común a nivel nacional.

Los Gobiernos regionales acordaron un confinamiento parcial a principios de noviembre, que llevó a cerrar bares, restaurantes e instalaciones de ocio en todo el país. Solo se permiten reuniones de personas de dos viviendas, mientras que las tiendas y las escuelas permanecen abiertas.

Sin embargo, estas medidas no han logrado frenar la segunda ola de contagios en Alemania, que este viernes ha registrado una cifra récord de casi 30.000 contagios en 24 horas. Antes de las conversaciones con Merkel, el primer ministro de Baden-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, ha anunciado que su estado entrará en cuarentena después de Navidad, al menos hasta el 10 de enero.

Otras regiones han respondido a los brotes más recientes de coronavirus con prohibiciones de consumo de alcohol y de salir a la calle durante la noche o incluso con limitaciones más estrictas.

El alcalde de Berlín, Michael Müller, también se ha mostrado a favor de cerrar los comercios y de prolongar las vacaciones de Navidad o reanudar las clases a distancia. Markus Söder, primer ministro de Baviera, ha planteado un cierre similar que se pondría en marcha inmediatamente después de Navidad y que duraría "el tiempo que sea necesario", según ha contado a DPA.

Sajonia, en el este de Alemania, fue una zona relativamente indemne a la pandemia durante meses, pero ahora es el estado más afectado del país y ya ha anunciado que las escuelas, guarderías y tiendas no esenciales cerrarán a partir del lunes.