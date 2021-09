Biden preside la ceremonia en recuerdo de las víctimas del 11-S en el 20º aniversario de los atentados

El presidente ha defendido que estas ceremonias "son muy importantes, pero también increíblemente difíciles para los afectados"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha presidido este sábado la ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto en Manhattan en el que también han participado los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

El Monumento Nacional 11 de Septiembre ha acogido un emotivo minuto de silencio coincidiendo con la hora a la que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, a las 8.46 (14.46, hora peninsular española). Se han guardado otros tres minutos de silencio a las 9.03, a las 9.37 y a las 9.59 horas.

Después, Biden se ha desplazado a Queens y posteriormente ha viajado a Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el Vuelo 93, siniestrado después de haber sido secuestrado con la intención de estrellarlo contra el Capitolio.

"Estos memoriales son muy importantes, pero también son increíblemente difíciles para la gente afectada", ha asegurado el mandatario durante una parada en el Departamento de Bomberos de la localidad.

"Traen de vuelta el momento en el que recibieron la llamada, traen de vuelta el instante en el que recibieron la noticia, sin importar cuántos años hayan pasado", ha lamentado Biden.

Aunque el presidente no ha ofrecido ningún discurso oficial durante su visita a los memoriales, en Shanksville se ha tomado un momento para dirigirse a los presentes, y ha respondido algunas preguntas del público.

En respuesta a un comentario sobre el final de la guerra en Afganistán, después de que Estados Unidos retirase a su Ejército del territorio tras 20 años en el país, Biden ha defendido su decisión refiriéndose al enorme coste económico de la contienda.

"Si le hubieras dicho a cualquiera que íbamos a gastarnos 300 millones de dólares al día durante 20 años para intentar unir al país después de cazar a Bin Laden...", ha explicado. "¿Puede volver Al Quaeda? Sí. Pero adivina. Ya ha vuelto en otros sitios", ha defendido el mandatario.

Familiares de las víctimas han leído todos los nombres durante la ceremonia en Nueva York, un evento recuperado después de que en 2020 se suspendiera debido a la pandemia de la COVID-19. Después, Bruce Springsteen ha interpretado la canción 'I'll See You In My Dreams'.