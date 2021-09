Biden tilda de "horrorosas" las imágenes de la Patrulla Fronteriza hostigando a migrantes haitianos en Texas

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha considerado las imágenes de la Patrulla Fronteriza a caballo intimidando a migrantes haitianos en Del Río, Texas, de "horrorosas" y "atroces", según ha asegurado este martes la Casa Blanca.

"No conozco a nadie que pueda ver ese vídeo y no tener esa sensación", ha resumido la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista concedida a CBS News, donde ha incidido en que es "importante" que la ciudadanía sepa que la Administración Biden no está representada en esas imágenes.

"Creo que es importante que la gente sepa que esto no es lo que somos. Esa no es la Administración de Biden-Harris, y vamos a continuar por supuesto con esa investigación y llegar al fondo de lo que sucedió", ha subrayado Psaki.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha expresado en la misma línea y ha indicado ante la prensa que abordará la cuestión con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

"Lo que vi representado en aquellos individuos a caballo, tratando a seres humanos de esa manera, fue horrible" ha dicho Harris, quien ha apoyado la investigación que las autoridades han abierto ya sobre lo ocurrido.

"Los seres humanos nunca deben ser tratados de esa manera. Estoy profundamente preocupada por lo ocurrido y hablaré también con el secretario Mayorkas", ha dicho Harris, quien en materia de inmigración, ha señalado que la visión de Estados Unidos sobre Haití es como la de los países de Centroamérica.

"Tenemos que apoyar una serie de necesidades muy básicas que el pueblo de Haití tiene que recuperar (...). La gente quiere quedarse en sus casas, no quieren salir, pero lo hacen cuando no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Esto sí nos preocupa", ha dicho Harris, recordando la idea de la Administración Biden de invertir en el Triángulo Centroamericano para evitar estos flujos migratorios.

Una visión que se ha ganado las críticas de una parte del Partido Demócrata, así, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha lamentado estas "horribles imágenes" de una "indignidad inimaginable" y ha cuestionado que el Gobierno Federal tenga la intención de repatriar a muchos de estos haitianos a "un país que no puede recibirlos".

"Las políticas que se están llevando a cabo ahora y el horrible tratamiento de estas personas inocentes que han llegado a la frontera deben detenerse de inmediato", ha demandado Schumer, quien ha prometido colaborar con la Casa Blanca para lograr más recursos y evitar así de nuevo escenas como las que se vivieron.

Durante este fin de semana, los medios de comunicación desplazados a la frontera entre Estados Unidos y México cerca de la ciudad de Del Río, donde se encuentra el asentamiento de migrantes haitianos, han capturado imágenes en las que se observa a oficiales de la Patrulla Fronteriza montando a caballo y persiguiendo a los migrantes que habían cruzado a territorio estadounidense. En algunas de estas imágenes se puede ver a la Patrulla capturando a los ciudadanos haitianos con lazos.