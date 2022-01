El comité del Capitolio reclama al líder republicano de la Cámara que facilite sus comunicaciones con Trump

Kevin McCarthy se niega a declarar ante el comité que evalúa el asalto al Capitolio

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero ha pedido al líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que proporcione información de manera voluntaria sobre las comunicaciones que mantuvo con el expresidente Donald Trump tanto ese día como las semanas posteriores a los disturbios.

En una misiva enviada este miércoles, el presidente del comité, el representante demócrata por Misisipi, Bennie Thompson, ha pedido a McCarthy conocer las conversaciones que mantuvo con Trump y, especialmente, saber qué "estado de ánimo" mostró el expresidente durante aquellos días.

La comisión, ha dicho Thompson, está en posesión de una serie de mensajes que atestiguarían las "preocupaciones" que se generaron dentro de la Casa Blanca tras los disturbios del 6 de enero "con respecto al estado de ánimo" y "la conducta" de Trump. En este sentido, el comité tiene sospechas de que McCarthy pudo haber discutido con él la posibilidad de una moción de censura e incluso una renuncia inmediata.

"Creo que es importante cuando el líder en la Cámara de Representantes toma la palabra y critica al presidente en ejercicio por lo que sucedió. Eso es significativo y es por eso que voluntariamente le pedimos que venga y hable con el comité", dijo Thompson.

Las críticas hacia Trump que McCarthy realizó días después del asalto, en las que reconocía que el expresidente tenía "responsabilidad" en lo ocurrido, también han servido al comité para reforzar esta última demanda. "Necesitamos que comparezca para que simplemente cuente por qué hizo esas declaraciones", ha dicho.

McCarthy confirmó en la cadena Fox News en en abril de 2021 que dialogó con Trump mientras se producía el ataque. La demanda también solicita información a los representantes republicanos Scott Perry y Jim Jordan, quienes ya adelantaron que no cooperarían de manera voluntaria.

MCCARTHY SE NIEGA A DECLARAR

McCarthy se ha negado a declarar este miércoles ante el comité a pesar de haber dicho con anterioridad que estaría dispuesto a cooperar y hablar sobre esa conversación telefónica con el expresidente el día de los disturbios, según recoge la cadena estadounidense NBC News.

"Como representante y líder del partido minoritario, no me arrepiento ni me satisface haber decidido no participar en el abuso de poder de este comité selecto que mancha a esta institución hoy y la dañará en el futuro", ha dicho McCarthy en un comunicado en su página web oficial.

El líder de la minoría republicana ha subrayado que esta demanda "no cumple ningún propósito legislativo" y ha remarcado que "el único objetivo del comité es intentar dañar a sus oponentes políticos", ya que ha exigido "el testimonio de empleados que se acogieron a la Quinta Enmienda".

En el comunicado, McCarthy ha enumerado distintos factores por los que se ha negado a declarar: "El comité ha citado a personas para que divulguen los registros de llamadas de ciudadanos privados y sus registros financieros mientras exige un secreto que no está respaldado por la ley".

"Ahora quiere entrevistarme sobre declaraciones públicas que se han compartido con el mundo y conversaciones privadas que no están ni remotamente relacionadas con la violencia que se desarrolló en el Capitolio. No tengo nada más que añadir", ha zanjado.