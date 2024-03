Haley asegura estar "muy contenta" con el fallo del Supremo que permite a Trump estar en las elecciones

March 1, 2024, Washington, District Of Columbia, USA: NIKKI HALEY speaking at a campaign event at the Madison Hotel in Washington, DC.

March 1, 2024, Washington, District Of Columbia, USA: NIKKI HALEY speaking at a campaign event at the Madison Hotel in Washington, DC. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de las primarias republicanas a la Casa Blanca Nikki Haley ha asegurado este martes estar "muy contenta" con el reciente fallo del Tribunal Supremo que permite al expresidente Donald Trump participar en las elecciones.

"Creo que la mejor manera es que la gente decida en las urnas", ha dicho Haley a CNN. En ese sentido, ha señalado que desde su campaña no están de acuerdo con el "caos" que genera que "algunos estados" deciden sacar a alguien de las papeletas.

"Confío en el pueblo estadounidense. Creo que al final del día, ellos decidirán quién quieren para liderar este país. Creo que deberíamos dejar que suceda de esa manera. Por eso estoy muy contenta con el fallo del Tribunal Supremo", ha dicho.

En vísperas del 'supermartes', el Supremo revirtió un fallo de la Justicia de Colorado que impedía a Trump presentarse a unas elecciones en base a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que se lo impide a quien haya participado de algún modo en una insurrección, en alusión a los ataques del 6 de enero.

Sin embargo, el Supremo de manera unánime ha alegado que dicha decisión le compete al Congreso de Estados Unidos y a los tribunales estatales. Ese mismo día, se confirmó el triunfo de Trump sobre Haley en las primarias del partido en Dakota del Norte por un abultado 84,4 por ciento.

EVITA PRONUNCIARSE SOBRE SU RESPALDO A TRUMP

Haley también ha lamentado que parece que "todo el mundo" esté haciendo suyo el discurso de Donald Trump de que no tiene nada que hacer en estas primarias y ha recordado que son todavía 16 estados los que merecen votar en estas primarias.

"No sé por qué todo el mundo es tan inflexible que tienen que seguir el ejemplo de Trump para echarme de esta carrera. Todas estas personas merecen votar. Dieciséis estados quieren que se escuchen sus voces", ha dicho en Fox News.

Asimismo, al igual que ya hiciera durante el anterior fin de semana, Haley ha vuelto a evitar pronunciarse sobre si respaldará a Trump en su carrera a la Casa Blanca si no es ella la que venza en las primarias republicanas.

"Esa no es una decisión que tenga que tomar hoy. La convención no es hasta julio. Tienen que votar 16 estados", ha dicho Haley, quien ha recordado que el expresidente no se ha manifestado tampoco en caso de que fuera ella la vencedora.

"No he oído prometerle que me apoyaría si gano, así que no sé por qué tengo que prometerlo yo", ha zanjado, descartando presentarse a las elecciones como tercera candidata independiente. "Soy republicana y es lo que siempre he sido", ha dicho.

Estados Unidos celebra hoy el 'supermartes', el gran día en el calendario de las primarias en el que hasta quince estados organizarán sus respectivas votaciones de manera simultánea para definir a sus candidatos a la Casa Blanca, siendo la contienda republicana la que acapara toda la atención este año.

Nikki Haley llega a este martes con la difícil tarea de frenar a un Donald Trump cuya nominación parece casi cerrada. La exgobernadora de Carolina del Sur tiene su última oportunidad de reducir la brecha que les separa después de una mediocre carrera por la nominación republicana hasta el momento.