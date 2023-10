EEUU rechaza un cambio en la política migratoria de Biden tras el anuncio de la ampliación del muro

El presidente estadounidense insiste en que este tipo de medidas "no funcionan"

López Obrador asegura que el muro "no se va a construir" porque Washington "no quiere"



MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha rechazado que se haya producido un cambio en la política migratoria de la Administración del presidente, Joe Biden, tras anunciar la ampliación del muro en la frontera con México.

Tras reunirse con altos cargos del Gobierno mexicano, Mayorkas ha señalado que "no existe ninguna política nueva por parte del Gobierno respecto a la construcción del muro fronterizo" y ha aclarado que el anuncio se debe a que "el dinero destinado a este propósito ya estaba incluido en el presupuesto del Congreso".

"El proyecto de construcción fue asignado durante la Administración anterior en 2019, y la ley exige que el Gobierno utilice estos fondos para este propósito", ha precisado en relación con la polémica política migratoria del expresidente Donald Trump.

Así, ha subrayado que desde el primer momento, la Administración Biden "tiene como política no construir muros", algo que ha dicho "no haber quebrantado". En este sentido, ha recalcado que el presidente se opone a esta medida, según informaciones de la cadena de televisión CBS.

EL MURO "NO SE VA A CONSTRUIR"

En medio de esta situación, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha aseverado que el muro "no se va a construir" porque las autoridades estadounidenses "no quieren hacerlo", según recoge el diario 'La Jornada'.

"Creo que no se van a construir, porque así suele pasar en otros países, en palacio las cosas caminan despacio", ha declarado el presidente López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina.

"No se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada", ha aseverado López Obrador.

Por su parte, la ministra de Exteriores de México, Alicia Barcena, ha condenado la construcción del mismo, pero ha admitido que la política "no es nueva". Además, ha puntualizado que la frontera ha sido testigo de una "movilización migratoria masiva" durante los últimos años.

No obstante, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos que dé una oportunidad a los migrantes mexicanos de "regularizar su situación en el país", al tiempo que ha abogado por abordar los problemas de la región de forma conjunta.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno estadounidense anunciara la construcción de otros 32 kilómetros de muro fronterizo en Texas, una medida para la que Biden ha dicho "no tener opción".

En 2020, Biden --que insiste e que este tipo de medidas no funcionan-- prometió que no construiría ni un metro más de muro si era elegido. Sin embargo, ahora el Gobierno ha sacado la medida adelante alegando cuestiones legales y presupuestarias dado que los fondos ya estaban asignados desde el año 2019.