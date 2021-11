La Policía descarta que el atropello en Wisconsin fuera un acto de terrorismo e identifica al sospechoso

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Estados Unidos ha descartado este lunes que el atropello múltiple durante un desfile navideño en Waukesha, en el estado de Wisconsin, haya sido un ataque terrorista, mientras que ha identificado al presunto autor, que estaría huyendo de un incidente previo.

Estas fuentes, citadas por la cadena norteamericana CNN, aseguran que el único sospechoso, detenido tras el atropello, huía de otro lugar. Según NBC News, tiene antecedentes policiales, si bien apenas han trascendido detalles del historial de este conductor.

Las autoridades no han encontrado vínculos de este sospechoso con el terrorismo --ni nacional ni internacional--, al igual que tampoco hay indicios que relacionen el caso con el veredicto de Kyle Rittenhouse, absuelto tras matar a dos personas en unas protestas en Kenosha.

En una rueda de prensa, el jefe de Policía de Waukesha, Daniel Thompson, ha identificado al presunto autor como Darrell E. Brooks, un hombre de 39 años que habría actuado solo después de estar involucrado en un "disturbio doméstico" del que, por el momento, no se ha dado más información.

"No hay evidencia" de que se trate de un incidente terrorista, ha agregado. No obstante, el sospechoso enfrenta cinco cargos de homicidio intencional en primer grado, según Thompson, que no ha descartado que se le imputen más cargos.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo por el atropello, que se saldó con al menos cinco fallecidos y más de 40 heridos.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha confirmado en Twitter que el presidente, Joe Biden, recibirá información actualizada del caso. La Presidencia ha expresado sus condolencias por lo ocurrido y ha ofrecido su ayuda a las autoridades locales, que por ahora no han requerido la ayuda del FBI.

El propio Biden ha calificado como "un acto de violencia horrible" lo sucedido, aunque todavía no se conozcan "todos los hechos y detalles". El presidente ha pedido "rezar" para "abrazar y levantar a todas las víctimas de esta tragedia, brindando consuelo a quienes se recuperan de sus heridas y envolviendo a las familias de quienes murieron en apoyo a su comunidad". "Mi Administración está monitoreando la situación muy de cerca", ha añadido.