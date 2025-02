Trump abre la puerta a un diálogo de no proliferación con Irán: "Lo prefiero a bombardearlos"

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tendido la mano a Irán sobre la posible apertura de un diálogo para garantizar que la república islámica no se convierte en una potencia nuclear como una opción preferible a, en su lugar, "bombardearlos por todas partes".

"A mí me gustaría alcanzar un acuerdo con Irán sobre el tema de la no proliferación nuclear. Lo preferiría a bombardearlos por todas parttes. No quieren morir. Nadie quiere morir", ha declarado el presidente estadounidense durante una entrevista con el diario estadounidense 'The New York Post'.

Hay que recordar que, en 2018 y durante su primer mandato, Trump anunció la retirada unilateral de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán alcanzado por su predecesor, Barack Obama, tres años antes. La retirada norteamericana descarriló un pacto por el que Irán regresaba a los mercados internacionales a cambio de despejar dudas sobre la naturaleza de su programa de investigación nuclear.

En los últimos meses, Irán e Israel han cruzado ataques aéreos en el marco de la guerra de Gaza, actualmente en estado de alto el fuego, una situación a la que se ha referido el mandatario estadounidense. "Si llegáramos a un acuerdo, Israel no les bombardearía", ha indicado.

El presidente estadounidense no ha querido dar más detalles sobre esta posible apertura de conversaciones ni sobre las medidas de presión que contempla.

"No me gusta anunciar lo que quiero decir a Irán. No es bonito. Solo espero que no hagan lo que están pensando hacer. Creo que acabarán muy contentos si aceptan", ha manifestado el mandatario.

Este pasado sábado, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, manifestó el deseo de la república islámica de negociar con Estados Unidos pero siempre en igualdad de condiciones y nunca bajo la estrategia de "máxima presión" que intenta infligir Donald Trump.

"El levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no en el marco de una política de 'máxima presión', porque no sería una negociación sino una forma de rendición", hizo saber Aragchi en su cuenta de la plataforma Telegram.

La declaración del ministro de Asuntos Exteriores se produjo después de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, instara al gobierno a no negociar con Washington, calificando tal enfoque de "imprudente".