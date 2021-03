Varios muertos, incluido un policía, en un tiroteo en un centro comercial a las afueras de Denver

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han muerto, entre ellas un agente de Policía, en un tiroteo en un supermercado en la localidad de Boulder, a las afueras de Denver, en el estado norteamericano de Colorado.

Un hombre armado ha irrumpido sobre las 15.00 horas (hora local) en el centro comercial King Soopers y ha dejado varios fallecidos y un herido con lesiones importantes. El sospechoso ya ha sido detenido y está siendo tratado, según ha explicado el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty.

"Varias personas han muerto en este incidente", ha recalcado, por su parte, el comandante de Policía de Boulder, Kerry Yamaguchi, en una rueda de prensa poco después del suceso, si bien no ha ofrecido una cifra oficial. No obstante, algunos medios locales como 'The Denver Post' han avanzado que son al menos seis los muertos en el tiroteo.

La Policía de Boulder informó sobre el incidente a través de un mensaje publicado en Twitter a las 14.49 horas, para después pedir a los vecinos que evitasen acercarse al lugar y se refugiaran mientras las autoridades respondían a "un individuo armado y peligroso".

Sobre las 17.00 horas, la Policía, incluidos los equipos SWAT, tenía la zona rodeada, con al menos tres helicópteros sobre el centro comercial. "Los agentes llegaron a los pocos minutos de la llamada al 011 y entraron al edificio muy rápido", han narrado las autoridades.

Durante la rueda de prensa sobre los hechos, el fiscal del distrito ha prometido un "esfuerzo coordinado para garantizar que se haga justicia".

Asimismo, la Policía ha asegurado que la investigación está en marcha y no ofrecerá cifras oficiales sobre los fallecidos hasta que se notifique a los familiares.