AMP-Enrique Santiago cree que EEUU facilitó información de Zapatero por su interés en provocar una crisis en el Gobierno

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, ha denunciado que Estados Unidos ha facilitado información sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado el pasado martes por la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.
En este sentido, ha defendido que la intención de la Administración de Donald Trump es "causar una crisis política en el Gobierno de España" y "dar un escarmiento a quienes han podido trabajar por eludir las sanciones ilegales impuestas unilateralmente por Estados Unidos a Venezuela".
En una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, recogida por Europa Press, el dirigente político ha sostenido que "no es muy normal que Estados Unidos ponga a disposición grabaciones" que no saben "de dónde se han obtenido" ni que "se preocupen tanto de Zapatero" pero no "del 'lobby' que hacen otros expresidentes".
Enrique Santiago ha criticado que la estrategia de Estados Unidos es "convertir en causas judiciales lo que son intentos de interferencia política en la soberanía de otros Estados".
"Lo que nos parece sorprendente es que se esté utilizando información de agencias de los Estados Unidos, supuestamente con alcance judicial", ha abundado después en declaraciones en el Congreso.
Según ha recordado, esto fue lo que hizo la administración de Donald Trump para extraer al expresidente venezolano Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York y nada más llegar la Fiscalía admitió que el cártel de los Soles con el que se le había vinculado en realidad no existía. "Y lo mismo hemos visto respecto a la imputación de Raúl Castro, que, por cierto, no tiene ninguna responsabilidad ahora mismo en Cuba, sino que es una persona jubilada", ha apostillado.
En este contexto, ha llamado la atención sobre que el auto de Calama refleje información de una agencia de seguridad de Estados Unidos "que nadie sabe cómo se ha obtenido", si ha sido o no por "mandato judicial", en qué país se ha recopilado o si "se ha preservado la cadena de custodia". "O sea, credibilidad cero a las instituciones de seguridad de los Estados Unidos", ha aseverado.
NO VE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN EL CASO PLUS ULTRA
El diputado de Sumar ha defendido que lo que no aparece en el auto por el que el juez ha imputado al expresidente Zapatero, "por ningún lugar", es "una presunta responsabilidad del Gobierno" actual.
Santiago ha afirmado que "el auto presenta indicios muy claros en algunos supuestos" contra el exmandatario socialista, pero que en materia de apropiación indebida o blanqueo de capitales no encuentra "absolutamente nada".
No obstante, el dirigente de IU ha reconocido que "sí que parece que hay unas responsabilidades políticas o unas actuaciones que son más que cuestionables" éticamente, porque se han podido utilizar "recursos públicos" que "no se pueden compatibilizar con estar realizando actividades lucrativas".
En este sentido, ha denunciado que hay actividades que "no tienen porqué ser ilegales, pero que políticamente son demoledoras" y ha criticado "el afán desmedido de obtención de un lucro personal".
"No es ético, lícito, ni aceptable políticamente que haya personas que mezclen responsabilidades políticas e institucionales con la obtención de lucro personal. La obtención de lucro propio o para un tercero mediante la utilización de una influencia ante la administración pública de nuestro país, es un delito y nosotros pedimos que todo esto se investigue hasta el fin", ha resumido ante la prensa en el Congreso.
Preguntado por la posición que tendría el socio minoritario del Ejecutivo si se confirmara que hay ministerios o altos cargos implicados, ha subrayado: "Nosotros somos absolutamente incompatibles con mantener un Gobierno que esté implicado en problemas de corrupción. Pero, de momento, ese no es el caso, ni muchísimo menos".
DE MOMENTO, TRANQUILIDAD
"Yo, leyendo el auto, de momento me he quedado tranquilo. Porque el auto en eso sí que es concreto. Hace referencias a altos cargos y desecha la posibilidad de que hayan tenido ningún tipo de papel de intervención en estas cuestiones", ha agregado, antes de incidir en que en todo caso si la investigación "pone manifiesto responsabilidades de la administración pública, corresponderían a un Gobierno que ya no existe".
El portavoz parlamentario de IU ha reiterado la necesidad de impulsar un paquete de medidas anticorrupción y ha recordado que Sumar trató de sacarlo adelante a raíz del caso de Santos Cerdán, pero que todavía no se ha impulsado "por falta de voluntad del PSOE".
Además, ha censurado la critica del PP y Vox sobre la corrupción porque fueron sus votos, junto con los de Junts, los que tumbaron la creación de la denominada Agencia Anticorrupción auspiciada por Sumar. "No están interesados en que haya mecanismos eficaces contra la corrupción", ha apostillado.