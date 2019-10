AMP.- Etiopía.- Decenas de heridos durante las movilizaciones en apoyo a un activista en Etiopía

Publicado 23/10/2019 20:58:18 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han resultado heridas este miércoles en el marco de las movilizaciones en Etiopía en apoyo a un activista étnico y empresario de medios etíopes, después de que su vivienda fuera rodeada por la Policía tras una advertencia del primer ministro, Abiy Ahmed, contra los propietarios de medios que "fomentan la inestabilidad".

Según las informaciones facilitadas por el portal local de noticias Ezega, los incidentes han estallado en las localidades de Ambo y Adama, situadas unos cien kilómetros al oeste de la capital del país, Adís Abeba.

Cientos de personas se han concentrado durante la jornada frente a la vivienda de Jawar Mohamed en Adís Abeba, mientras que las movilizaciones se han sucedido además en las citadas localidades para criticar al primer ministro.

Los jóvenes, de etnia oromo, han coreado eslóganes en apoyo a Jawar y contra Abiy, ganador del Nobel de la Paz este año. La Policía rodeó la vivienda de Jawar a última hora del martes y ordenó a sus guardaespaldas que se marcharan, según ha contado el activista a Reuters.

Según el citado portal, al menos tres de los heridos han sido ingresados en el hospital de Ambo tras ser tiroteados. Dos de ellos se encuentran en estado grave.

Sin embargo, fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión británica BBC han indicado que las protestas se han saldado con al menos tres muertos, dos en la localidad de Adama y una en Harar.

Jawar ha indicado que desconoce quién ha ordenado el despliegue de la Policía y la retirada de sus guardias, aunque ha dicho que cree que "quien quiera que lo esté orquestando estaba planeando un asesinato". La Policía ha negado haber ordenado el despliegue de los agentes, pero Abiy había advertido previamente a los propietarios de medios, aunque sin nombrarlos, de no fomentar la tensión.

"Esos propietarios de medios que no tienen pasaporte etíope están jugando a dos bandas", señaló el primer ministro ante el Parlamento el martes. "Cuando hay paz juegan aquí y cuando hay problemas no están aquí", denunció. "Hemos intentado ser pacientes, pero esto va a minar la paz y la existencia de Etiopía (...) emprenderemos medidas. No podéis jugar a dos bandas", previno.

Por su parte, la comisario general de la Policía, Endeshaw Tasew, ha resaltado que no se han impuesto medidas contra Jawar, ni por parte del Gobierno ni de la Policía, tal y como ha recogido la cadena de televisión local Fana.

Jawar, que nació en Etiopía pero tiene pasaporte estadounidense, fundó Oromia Media Network, un canal de televisión independiente y página web. Además, tiene 1,75 millones de seguidores en Facebook. Entre 2016 y 2018, usó las redes sociales para organizar huelgas y protestas en la región de Oromía que aumentaron la presión sobre el Gobierno y llevaron a la renuncia del entonces primer ministro, Hailemarian Desalegn, en febrero de 2018.

Jawar y el primer ministro son ambos oromo, el mayor grupo étnico del país. Muchos jóvenes oromo consideran a Jawar un héroeo que trajo el cambio político por el que lucharon. Jawar, que promueve el activismo no violento y la ideología de "oromo primero', regresó al país de Estados Unidos el año pasado después de que Abiy llegara al poder.

Los jóvenes frente a la casa de Jawar se autodenominan "Qeerroo", un término oromo que significa "soltero" adoptado por los jóvenes políticamente activos. Algunos han coreado "Abajo Abiy".