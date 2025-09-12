AMP.- Feijóo acusa a Sánchez de "secuestrar" la nación: "Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías"

Foto de familia durante el acto de inicio del curso político del PP andaluz en Alhaurín el Grande, a 12 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). Málaga), El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; ha intervenido en el acto de ini - Álex Zea - Europa Press

Cree que Sánchez solo busca "confrontar" y "polarizar" para que no se hable de los casos de corrupción que afectan a su entorno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "secuestrar" la nación por no tener unos Presupuestos esta legislatura, "atacar a los jueces" y no convocar elecciones generales. Tras asegurar que el presidente del Gobierno solo busca "confrontar" y "polarizar" para que no se hable de los casos de corrupción que afectan a su entorno, ha recalcado que no se pueden "aceptar" ni "normalizar" las "anomalías" que se están produciendo en España y ha llamado a "rebelarse".

"Hay que rebelarse cuando un Gobierno comete anomalías", ha declarado Feijóo en un acto de inicio del curso político en Alhaurín el Grande (Málaga), junto al presidente del PP regional y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que también han intervenido la presidenta local, Toñi Ledesma, y la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro.

En este punto, ha señalado que "no hay avance en las cuentas generales del Estado" y llevan "toda la legislatura" sin Presupuestos. "Quien gobierna sin Presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. Eso es, exactamente, secuestrar la nación, un Estado de Derecho en el que vivimos en los últimos casi 50 años", ha proclamado Feijóo.

PIDE "NO ACOSTUMBRARSE" A LO QUE ESTÁ PASANDO

Feijóo ha criticado que el Gobierno y el PSOE busquen "confrontar" y "polarizar" porque de esa forma, ha proseguido, "no se habla de lo que le ocurre en la casa, en la suya, en la de su partido y donde se reúne el Gobierno", en alusión a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno y a su esposa, Begoña Gómez.

El líder del PP ha pedido a la gente no "acostumbrarse" a lo que está pasando, como por ejemplo que el fiscal general del Estado "esté bajo fianza", el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "en la cárcel", su antecesor, el exministro José Luis Ábalos, "delante del Tribunal Supremo" o que Moncloa sea un lugar "donde se hacen negocios".

Feijóo ha aludido a declaración de la mujer de Sánchez esta semana por "un quinto delito que se llama malversación de fondos públicos" y ha criticado que ante el juez Juan Carlos Peinado dijera que su asesora en Moncloa "solo le hacía algunos favores para sus negocios privados, excepcionalmente".

"Pues yo os digo una cosa, ya hay demasiadas amigas haciendo favores que pagamos los españoles de nuestros impuestos. ¡Ya está bien, ya está bien de tener que pagar de nuestros impuestos a demasiadas amigas del Gobierno de España!", ha exclamado, aludiendo a las mujeres que el exministro Ábalos situó en empresas públicas.

El líder del PP, que ha criticado las incidencias en los trenes y que el ministro Óscar Puente diga que necesita otros dos años más "para solucionar el caos", ha dicho lo que hará si llega al Gobierno. "¿Sabéis lo que hay que hacer? Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los gestionaremos con servidores públicos, con gente que sepa de redes ferroviarias y no se dedique a las redes sociales", ha apostillado, para añadir que "si funcionan mal los trenes es porque el Gobierno funciona mal".

"TIENEN MIEDO POR LO QUE HAN HECHO Y NOSOTROS ILUSIÓN"

Tras asegurar que "los problemas tienen solución", ha fijado como objetivo cambiar el Gobierno de Sánchez. "Si cambiamos al Gobierno, empezamos por el principio y por la solución", ha enfatizado, para pedir al PP que dedique este curso político a "preparar a España para el cambio".

Según Feijóo, antes el Gobierno "tenía una ambición desmedida que era el poder" y "no perder el poder" pero ahora "su obsesión" y "lo que les atenaza realmente es el miedo". Así, ha dicho que tienen "miedo" a que la Justicia "pueda saber aún más cosas de las que sabe", a que los medios de comunicación "investiguen y publiquen lo que acreditan" y a que los socios les "echen a patadas".

Es más, ha afirmado que "tienen miedo a que hablen las urnas". "Ellos tienen miedo por lo que han hecho, nosotros tenemos ilusión por lo que podemos ofrecer a nuestro país", ha manifestado, para reclamar de nuevo a los suyos que apuesten por el trabajo y el esfuerzo.

MONTERO: "LA MINISTRA DEL CUPO INDEPENDENTISTA"

A menos de un año para las elecciones andaluzas, Feijóo se ha referido, sin citarla por su nombre, "a la persona" que el PSOE ha mandado a Andalucía y que es también "la número dos del Partido Socialista". "Visto como acaban los números 2 del PSOE hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado", le ha avisado.

Dicho esto, ha asegurado que "la ministra del cupo independentista, de la subida récord de impuestos a los españoles y que es incapaz de aprobar un Presupuesto en esta legislatura no es el futuro de Andalucía" sino que "es el pasado de Andalucía".

"Pero ¿cómo es posible traer a Andalucía un modelo que no funciona en España en vez de llevar el modelo de Andalucía para el resto de España?", se ha preguntado, para comprometerse a "deshacer todos los nudos que el sanchismo ha construido durante todos estos años" si llegas al Palacio de la Moncloa.

UN "CONTRATO" CON ANDALUCÍA ANTES DE LAS AUTONÓMICAS

Feijóo, que ha alabado la gestión de Juanma Moreno estos años, ha cargado duramente contra la quita de la deuda y ha dicho que "ya está bien de privilegios" y de "chantajes", así como que "los excesos del independentismo" los tengan que pagar "todos los españoles". "Ahora resulta que eso que llaman quita, que es quítame aquí que te pongo allí", ha exclamado.

Finalmente, ha enumerado sus compromisos "concretos y evaluables" con Andalucía y ha prometido volver a esa autonomía antes de las elecciones para hacer "un contrato con Andalucía" que, según ha dicho, cumplirá "desde el Palacio de la Moncloa".