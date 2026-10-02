Feijóo acusa a Sánchez de usar la vivienda con "cálculo electoral" y le reta a convocar elecciones: "Estoy listo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de actuar con "cálculo electoral" en materia de vivienda porque, según ha dicho, los dos decretos que se han rechazado en el Congreso no eran "para ayudar a Maricarmen ni a nadie". Tras asegurar que España "no aguanta más", le ha retado a convocar ya elecciones y ha recalcado que está "listo" para medirse con él en las urnas.

"Si necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, acepto el reto. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso después de que el Pleno de la Cámara haya tumbado los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros.

En este sentido, y ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que los comicios sean el 29 de noviembre, Feijóo le ha aconsejado que no se guarde mucho más la fecha ante "la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida". "Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes", ha trasladado Feijóo a Sánchez.

El jefe de la oposición ha advertido de que "no se pueden aprobar decretos inspirados en concentraciones de las calles y, a la vez, tener miedo de salir a las calles". Por eso, le ha retado a salir a la calle y decir a los ciudadanos que en España "no hay vivienda por culpa de la oposición".

"Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle. No solamente a la Puerta del Sol, ni a los actos preparatorios por su partido. No, que salga a la calle, en todos los rincones del país", ha emplazado al presidente del Gobierno.

"DESPRECIABLE" USAR A LA GENTE PARA "SACAR UN RÉDITO ELECTORAL"

Feijóo ha afirmado que hoy han vivido una de las jornadas "más vergonzosas" de esta legislatura porque, después de ocho años "fracasando en la política de vivienda", han "intentado hacer creer a los españoles que se podía resolver en tres días". A su entender, se ha "utilizado a los ciudadanos para intentar sacar un rédito electoral y es despreciable".

El líder del PP ha destacado que es la legislatura en la que más se ha incrementado la población y menos viviendas nuevas se han construido. "Y han intentado hacer creer a la gente que esta situación es responsabilidad de la oposición", ha afirmado, para recalcar que "el tamaño de la derrota del Gobierno sólo es comparable con la frivolidad" con la que han tratado el asunto "más relevante" para los españoles de los últimos años.

Feijóo ha señalado que el resultado de las votaciones, tras ser rechazados los decretos, "al menos garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer". "Lo que es seguro es que, por el camino en el que estamos, no podemos seguir. Es impresentable usar el problema de la vivienda para hacer maniobras electorales", ha manifestado.

En este punto, ha criticado que se haya pretendido usar la vivienda para "tapar las vergüenzas del Gobierno de España en Ceuta" tras la entrada masiva de inmigrantes hace dos meses o para "esconder en las portadas las joyas" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y "la mayor corrupción que ha afectado nunca a un presidente del Gobierno democrático" de España.

Feijóo ha indicado que no se puede seguir aceptando que las Cortes Generales "sean el escenario de un teatro?". "¿En qué cabeza cabe seguir con esta inestabilidad? Hemos normalizado las derrotas parlamentarias de cualquier asunto. Hemos normalizado vivir en el sobresalto continuo y en el escándalo perenne", ha denunciado, para añadir que lo que hace el Ejecutivo con su actitud es "despreciar" a la gente.

"Hoy no se ha votado ningún decreto para ayudar a Mari Carmen ni a nadie. Aquí se ha traído una excusa para intentar ayudar a Pedro Sánchez. En su aprobación o en su decaimiento solo ha habido cálculo. Nada se ha impulsado pensando en los ciudadanos sino que todo se ha diseñado pensando en las encuestas", ha aseverado.

Aunque ha dicho que no participa de esta forma de hacer política, Feijóo ha admitido que acepta "el reto" y le ha animado de nuevo a poner fecha a las elecciones si cree que tiene la "coartada" de la vivienda. "Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades", ha indicado.

Tras asegurar que Sánchez tiene que saber que España "no aguanta más", ha indicado que hoy se ha "acreditado" que él y su Gobierno no tienen "ni las Cortes ni la calle ni el Parlamento ni el pueblo". Por eso, ha reiterado que la única salida "decente" y "democrática" es ir a las urnas.

¿TEMOR A LAS MOVILIZACIONES?

Al ser preguntado si le preocupa que las movilizaciones convocadas este fin de semana por la vivienda acaben convirtiéndose en protestas contra el PP, Feijóo ha expresado su respeto por el derecho de manifestación y reunión en España, pero ha confiado que las protestas se dirijan contra el responsable de la situación actual.

"Por tanto, si la gente lo quiere hacer, que lo haga. No voy a entrar. Sería bueno que eligiesen contra quién. Porque si en España ahora resulta que hay manifestaciones contra el que no gobierna, probablemente la gente se dé cuenta y cada día se desinflarán con más interés", ha declarado

En cuanto a si el PP cree que están ante las horas finales de la legislatura tras la advertencia de Sánchez a PP y Junts de que "la historia les juzgará antes de lo que creen", Feijóo ha señalado que el problema es que al presidente del Gobierno "no le cree nadie". "Es que yo estoy convencido que después de decir una cosa, él mismo no se la ha creído", ha enfatizado, para añadir que él ya dijo que la historia "no amnistiará" a Sánchez.

SÁNCHEZ PRESIDE EL GOBIERNO QUE "MENOS VIVIENDAS HA CONSTRUIDO"

Feijóo ha asegurado que el problema de la vivienda "no se soluciona con decretos, se soluciona construyendo viviendas". En este punto, ha indicado que el Ejecutivo de Sánchez ha tenido dinero y fondos europeos pero es el que "menos viviendas ha construido", según datos del Observatorio del Ministerio de Vivienda.

"Esto es la verdad. Lo otro es el relato y utilizar a los ciudadanos para intentar sacar un rédito electoral, y es despreciable", ha abundado, para avisar que el PP no va a aceptar que se lleve a los españoles "las recetas que han fracasado".

Tras asegurar que en España se necesita más oferta y "un millón de viviendas", Feijóo ha señalado que lo que ha pretendido hacer Sánchez es trasladar al conjunto de España la política de vivienda de la Generalitat, que es la autonomía donde "más ha bajado la oferta de pisos de alquiler" y dónde "más han subido las ocupaciones ilegales y más desahucios se han ejecutado". "No creo que este sea el modelo que los españoles queramos comprar", ha apostillado.

Además, el líder del PP ha indicado que la política social de vivienda "es responsabilidad del Estado y no de los ciudadanos", al tiempo que ha recalcado que el Estado ha de garantizar "la seguridad de la propiedad".

Finalmente, Feijóo ha insistido en que la "escapada debe terminar aquí" porque el presidente del Gobierno no pueden seguir con "esta agonía", en la que "todo es propaganda y banderín electoral".