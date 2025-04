(AMP) Feijóo aleja el pacto con Sánchez en aranceles tras la "negociación encubierta" con Junts

En una comparecencia en Bruselas tras verse con Von der Leyen, evita romper negociaciones y vuelve a ofrecer el plan del PP al Gobierno

BRUSELAS, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alejado este miércoles un acuerdo con el Gobierno en materia arancelaria tras conocer el contenido del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "parche", y la "negociación encubierta con el separatismo". Sin embargo, ha evitado romper negociaciones y ha vuelto a ofrecer al Gobierno el plan que ha presentado su partido para paliar el impacto de la crisis arancelaria que ha provocado la administración de Donald Trump.

"Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar ese real decreto ley, que es un parche y no una solución ante las dificultades de las empresas españolas en materia de exportación hacia los Estados Unidos", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas junto al presidente del PPE, Manfred Weber, tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Después de tres días de negociaciones sobre aranceles entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario del PP, Juan Bravo, el presidente de los 'populares' ha afirmado que quien se ha "movido" es el Gobierno de Pedro Sánchez y ha añadido que el Partido Popular se mantiene en el "plan" que remitió a Moncloa el pasado lunes.

"Seguimos con nuestro plan a disposición del Gobierno. Seguimos con nuestras medidas estructurales para mejorar la competitividad a disposición del Gobierno", ha manifestado el presidente del PP ante los medios.

DICE QUE EL QUE SE HA "MOVIDO" ES EL GOBIERNO

A su entender, el que se ha "movido" es el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El Gobierno es el que se ha alejado porque intenta liquidar todo esto con parches en vez de con medidas estructurales y lo que le preocupa exclusivamente es mantener su precaria situación y no solucionar los problemas de las empresas españolas", ha aseverado.

Tras resaltar que España "necesita un plan" que incluya reformas estructurales para afrontar la crisis, Feijóo ha señalado que la respuesta del Gobierno a esa oferta del PP no ha sido "clara" ni "se ajusta a las necesidades de los sectores productivos afectados por los aranceles".

En este sentido, ha recalcado que en la propuesta del Gobierno "hay carencias de fondo y de forma". En cuanto a las "carencias de fondo", ha citado el hecho de que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no incluya "ninguna de las propuestas estructurales" que plantea el PP y se rechace "crear un fondo de ayudas" y "rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social".

Además, Feijóo ha indicado que el Gobierno "tampoco ha dicho que sí a mejorar la tarifa y el precio de la energía en España" como platea el PP. "En definitiva, en lo esencial, el Gobierno no se ha movido y sigue obcecado en los préstamos y en los avales", ha criticado.

"CARENCIAS DE FONDO Y DE FORMA"

En segundo lugar, Feijóo se ha referido a las "carencias de forma" de la propuesta del Gobierno en materia arancelaria después de que este martes, ha dicho, "trascendiera una negociación encubierta con el separatismo" que el PP "desconocía" y de la que no tenía "información".

"Yo no tengo ninguna duda que la disposición adicional segunda de ese real decreto-Ley sea exclusivamente un objetivo de contentar al separatismo", ha manifestado, para subrayar que "los préstamos o los avales tienen que ir a las empresas que facturan y que exportan a los Estados Unidos, no hacia los territorios ni hacia determinados partidos políticos".

Según Feijóo, esa disposición del decreto del Gobierno puede "dotar de arbitrariedad y confusión en el reparto de préstamos y avales". "Y eso no podemos compartirlo. Incluye un criterio territorial en los préstamos y los avales", ha indicado, para añadir que "las empresas afectadas son las empresas españolas, actúen en el territorio que actúen".

Al ser preguntado si, en caso de que el Gobierno no incorpore medidas del PP al real decreto y se confirme el pacto con Junts, el PP no apoyará ese decreto ni habrá un pacto arancelario con el Gobierno, Feijóo ha indicado que "de las 10 propuestas" que incluye el decálogo de su partido "de momento no se ha aceptado ninguna". "Y de los tres planes de competitividad de nuestra economía no se ha aceptado ninguno", se ha quejado.

AFEA AL GOBIERNO QUE SOLO PLANTEE "PRÉSTAMOS Y AVALES"

A su entender, lo que está planteando el Gobierno son "préstamos y avales", pero "lo que necesitan las empresas son alivios fiscales temporales tanto en cotizaciones de la seguridad social como en el impuesto de sociedades".

"Comprenderá que así, si el Gobierno no quiere aceptar ninguna propuesta del Partido Popular, el Gobierno se quedará con sus propuestas", ha dicho, para avisar que si además intenta "introducir disposiciones" con Junts "para garantizar los votos del separatismo en base a criterios territoriales para distribuir las ayudas", el PP no va "en ningún caso a discriminar empresas en función del territorio donde se ubica".

Por eso, el presidente el PP ha reiterado que en esas circunstancias el Grupo Popular que preside "hoy" está "más alejado que ayer de un posible acuerdo en ese real decreto" en el Congreso de los Diputados.

REUNIÓN CON VON DER LEYEN Y APOYO A SU ACTUACIÓN

Feijóo, que se ha visto con Von der Leyen y tiene previsto reunirse también con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha afirmado que la UE "necesita ser más competitiva" y "tener una industria más potente", así como "buscar la soberanía energética", "reforzar su mercado interior" y "ser más autónoma".

"Todas nuestras propuestas persiguen estos objetivos. Se lo he trasladado a la presidenta von der Leyen", ha manifestado, para subrayar que el PP va a apoyar la actuación de la Comisión Europea porque "está siendo prudente" e "inteligente" al utilizar "la diplomacia para persistir en la negociación. Además, ha destacado que esté "consiguiendo la unidad de los Estados miembros, que es fundamental".

Feijóo ha explicado que ha informado a Von der Leyen de que en España han presentado un decálogo de medidas al Gobierno que empieza por "buscar la desescalada arancelaria", ya que, a su juicio, deben ser "los últimos" en levantarse de la mesa con la administración norteamericana.

"El objetivo es volver al libre comercio con los Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado desde la Segunda Guerra Mundial y tiene que seguir siéndolo. Hemos de buscar espacios de acuerdo, pero si no los hay, hemos de responder, por supuesto, con firmeza", ha recalcado.

"ESPAÑA NECESITA UN PLAN Y EL GOBIERNO ESTÁ PRESENTANDO UN PARCHE"

En este punto, ha defendido medidas como "acelerar la simplificación administrativa" y buscar nuevos acuerdos. Eso sí, ha avisado que los productos que entren en la UE procedentes de India, de Corea, de Singapur o de Mercosur deben "tener las condiciones de equilibrio y de semejanza con los productos que se producen en Europa, para que ningún sector quede definitivamente o perjudicado".

Además, Feijóo ha defendido la necesidad de "establecer fondos para determinadas empresas que puedan entrar en crisis". "En definitiva, estamos trabajando en un decálogo que le entregamos al Gobierno de España y que es un decálogo que concuerda con los principios básicos de la Comisión Europea", ha indicado.

Sin embargo, Feijóo ha dicho que el PP lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no haya entendido esto" y "no esté actuando en consecuencia". "España necesita un plan, y de momento el Gobierno español está planteando un parche", ha reiterado.