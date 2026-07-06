Feijóo anuncia una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social". Desde 'Génova' lo enmarcan en una ley de apoyo a las familias para "apoyar la maternidad, favorecer la conciliación" y que "en España tener hijos deje de ser una heroicidad", en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper.

Feijóo ha señalado que "cuando una mujer está esperando un hijo", eso "ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público". "Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando", ha asegurado.

El jefe de la oposición ha hecho este anuncio en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, al ser preguntado expresamente por la a ley aprobada la semana pasada en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas. En el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

SÉMPER HABLA DE UNA LEY DE APOYO A LAS FAMILIAS

Después, en una rueda de prensa en la sede del PP, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que ese anuncio de Alberto Núñez Feijóo "tiene que ver con una ley de apoyo a las familias".

Así, ha subrayado que si el PP llega a Moncloa impulsará esta norma que tendrá como objetivo "ayudar a las familias, apoyar la maternidad, favorecer la conciliación y convertir o conseguir que en España tener hijos deje de ser una heroicidad".

Sémper ha indicado que cuando una familia está esperando un hijo, las necesidades de esa familia "no empiezan el día del parto" sino "antes", con decisiones que se tienen que adoptar y que necesitan "un apoyo público manifiestamente mejorable".

"Pues bien, esta es una realidad que queremos cambiar. Si una familia está esperando un hijo, esa realidad debe tener un reflejo en las ayudas y subvenciones a las que optan y también en las políticas públicas", ha manifestado.

Sémper ha dicho que eso Feijóo "ya lo hizo en el año 2011 en Galicia" y ha añadido que "recientemente lo ha impulsado también con mayor alcance" Ayuso en la Comunidad de Madrid. "En definitiva, estamos hablando de una ley para que el concebido no nacido compute en ayudas, en beneficios y en subvenciones que dependan de la renta familiar o de la composición de la unidad familiar", ha explicado.

UN PROBLEMA "GRAVE" EN ESPAÑA CON LA TASA DE FERTILIDAD

En este punto, el dirigente del PP ha destacado que en España hay un "problema extraordinariamente grave" con la tasa de fertilidad porque "es una de las más bajas del mundo". "Creemos, y no solo es una creencia, sino que es un convencimiento empírico, que muchas familias, muchos jóvenes, no tienen hijos o no tienen los hijos que les gustaría tener no porque no quieran, sino porque no pueden", ha advertido, aludiendo a problemas de precaridad, vivienda o falta de conciliación.

Por eso, ha dicho que si el PP gobierna tratará de "paliar esos déficits y las dificultades que hacen" que aquellas madres y familias que quieran tener hijos puedan hacerlo, planteando una política familiar "ambiciosa" que incentive la natalidad, proteja la maternidad, apoye la conciliación y universalice la educación de 0 a 3 años. "Queremos que España sea un gran país para nacer, para vivir, para trabajar y que España sea un gran país también para tener hijos", ha apostillado.