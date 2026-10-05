Feijóo apela al cambio para cerrar una "negra etapa" y abrir una reconstrucción nacional: "Por fin podremos elegir"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reaccionado al anuncio de Sánchez de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviemb - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes al cambio ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para cerrar esta "negra etapa" y emprender una "reconstrucción nacional". Tras asegurar que la convocatoria responde al "miedo" y que ahora intentará "esparcirlo" entre la población, ha afirmado que la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece "el mayor de los castigos".

"Por fin. Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles", ha manifestado Feijóo en una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas.

El jefe de la oposición ha comparecido en la sede del PP una hora después de que Sánchez lo hiciera en Moncloa para poner fecha las generales. Feijóo mantiene su agenda y, después de reunir esta mañana a su comité de dirección, participará al mediodía en el XXIX Congreso de la Empresa Familiar.

UNA CONVOCATORIA QUE RESPONDE AL "MIEDO"

Feijóo ha dicho estar "plenamente seguro" de que la convocatoria del día 29 responde al "miedo". "Miedo a que se conozca hasta el último detalla de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia", ha enfatizado, para añadir que es además un "último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población".

"El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos", ha exclamado, para mostrarse convencido de que la mayoría de los españoles quieren "pasar página".

Por eso, ha dicho que ahora depende de que completen el trabajo. "Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida estará en las mías", ha manifestado.

"NO SON UNAS ELECCIONES MÁS"

Feijóo considera que con las elecciones tienen la oportunidad de que "por fin" pueda irse "quien nunca debió llegar tan lejos". A su entender, la fecha de los comicios es "la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas".

"No son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", ha afirmado, para añadir de que esto "no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE" porque "no son unas elecciones como las anteriores en democracia".

A su entender, "esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa" y de que "la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado". "Esa es la elección: entre la corrupción y la decadencia; entre la decadencia y la prosperidad; entre un Gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro", ha relatado.

"SE HA LEVANTADO UN MURO ENTRE ESPAÑOLES"

Según Feijóo, la pregunta que deben responder los ciudadanos es si quieren cuatro años más de lo que están viviendo o si quieren dar una oportunidad al cambio". En su opinión, estos años han sufrido "una política sin escrúpulos", "una ambición de poder sin límites" y "un Gobierno dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir".

"Desde el primer día hasta el último se ha corrompido la verdad, se han corrompido las instituciones y la gestión del dinero público y se ha corrompido la confianza del país. Se ha perdido todo tipo de respeto, la mínima higiene que debe existir en cualquier democracia. Se ha perseguido al crítico, ya fuese político, periodista, miembro de las fuerzas de seguridad, juez o ciudadano de a pie", ha enfatizado, para recalcar que Sánchez "ha levantado un muro entre españoles".

Es más, ha asegurado que "mantener el poder ha sido el único fin" y ha añadido que "los ciudadanos han sido rehenes y el dinero que tributan, con el fruto de su esfuerzo, un recurso del que apropiarse".

En su opinión, el Estado ha dispuesto de más recursos que nunca y sin embargo hoy, "ocho años después, el coste de la vida es insoportable", con el precio de la vivienda "inalcanzable", las infraestructuras "decantes", la inmigración "está descontrolada" y hay "más inseguridad".

Además, ha destacado que "la mayor recaudación de impuestos no ha servido ni siquiera para atender como es debido el ataque a la integridad territorial" en Ceuta", en alusión a la entrada masiva de inmigrantes irregulares de finales de julio.

"TODO SE GESTIONA PEOR QUE ANTES"

Según Feijóó, esta vez no es un problema de dinero "sino de mal uso" porque "todo se gestiona peor que antes, simplemente porque todo está al servicio de un proyecto personal". Por eso, ha dicho que el próximo Ejecutivo tendrá que afrontar "muchos" problemas.

"Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años", ha aseverado, para subrayar que quien "ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos".

Feijóo ha asegurado que el daño provocado por Sánchez "ha sido descomunal" pero no es "irreversible" y ha recalcado que las elecciones dan la oportunidad a los españoles de decir lo que piensan sobre todo lo que ha ocurrido: "Sobre los engaños, los privilegios, las excusas, las huidas hacia adelante, las maniobras más egoístas y retorcidas que hemos visto hasta los últimos días".

CREE QUE SÁNCHEZ SE MERECE "EL MAYOR DE LOS CASTIGOS"

El líder del PP cree que todo eso "se merece el mayor de los castigos" pero "sobre todo España puede darse otra oportunidad" y "otro rumbo", con un Gobierno que sí se haga cargo de los problemas y que sí rinda cuentas ante los ciudadanos.

Tras asegurar que él quiere un Gobierno "para la mayoría", ha afirmado que España "no necesita cuatro años más de resistencia" sino que "necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación".

"Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia. Es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional", ha proclamado, para agregar que los españoles necesitan reconstruir su "autoestima colectiva" y "recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna".

Por eso, el presidente del Partido Popular ha insistido en que que el próximo 29 de noviembre se elige entre "decadencia o cambio", "mentira o cambio", "incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio".

"NO ME TEMBLARÁ EL PULSO" PARA UN "CAMBIO PROFUNDO"

Feijóo ha dicho ser consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer y ha garantizado que no le "temblará el pulso". "Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer y se reparará todo lo que deba repararse", ha manifestado.

En este punto, ha recordado de nuevo que a estas alturas de su vida no tiene una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar, sino que solo le mueve "servir" a España para dejar atrás "esta negra etapa". "Quiero poder decir, dentro de 54 días, que el muro ya no existe. Y para eso llamo a todos los españoles a hacerlo posible", ha demandado.

Finalmente, ha llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas el día 29 para que en España se produzca un cambio "profundo, honesto y necesario. "Por fin podremos votarlo. Por fin podremos elegir. Por fin, la palabra la tiene España. Vamos a por ello", ha reclamado.