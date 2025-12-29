Feijóo asegura que "intentará gobernar en solitario" pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este lunes en que su objetivo es "intentar gobernar en solitario" si gana las elecciones generales, en línea con el compromiso que adquirió en el congreso nacional que la formación celebró en julio, si bien ha subrayado que el PP no hará un "cordón sanitario" a Vox sino a Bildu.

"Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa de balance del curso político en la sede nacional del PP.

El jefe de la oposición ha señalado que si el PP no logra una mayoría suficiente tendrá que conseguir "acuerdos para la gobernabilidad de España", con pactos "puntuales para aprobar presupuestos y otras leyes trascendentes para las reformas que España necesita".

Dicho esto, Feijóo ha afirmado que el "cordón sanitario" del PP "es Bildu" --como a su juicio "ha sido siempre en democracia hasta que llegó Sánchez"-- y "no será Vox ni los votantes" del partido de Santiago Abascal.

El líder del PP ha admitido que Vox es "el tercer partido en Extremadura" tras los comicios del 21 de diciembre y ha "consolidado su posición". "Tiene buenas encuestas en España. Veremos qué posición queda en las elecciones generales", ha manifestado.

AVISA QUE GUARDIOLA TIENE UN "MANDATO CLARO" PARA GOBERNAR

Feijóo ha afirmado que los resultados en las elecciones en Extremadura "han sido muy concluyentes", ya que "los ciudadanos extremeños han decidido en las urnas que el Partido Popular gobierne Extremadura".

"Y prueba de ello es que le han dado más votos y más escaños que a toda la izquierda", ha enfatizado, para añadir que además "le han dado más votos que al Partido Socialista y a Vox juntos". El PP cosechó 29 escaños frente a los 18 del PSOE y los 11 de Vox.

Según Feijóo, "sacar el 43% de votos en este momento en algún lugar de España, ya sea una ciudad o una comunidad autónoma, es algo excepcional". De hecho, ha destacado que hay una diferencia "del 18%" con el PSOE y "del 26%" con Vox.

"Quedan pocas dudas que ese partido (el PP) tiene la obligación de construir una estabilidad de gobierno para aprobar presupuestos y hacer una investidura de acuerdo con el resultado electoral", ha abundado Feijóo.

Dicho esto, el presidente del PP ha felicitado al Partido Popular de extremeño por los resultados cosechados y les ha trasladado que tienen el "compromiso de construir un Gobierno y dar estabilidad" a esa CCAA.

Feijóo ha recalcado que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "tiene un mandato claro para gobernar". "Las elecciones se hacen para ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos", ha manifestado, para pedir ser "respetuosos" con lo que los ciudadanos dijeron en las urnas.

"HAY UNA VICTORIA INAPELABLE" DE MARÍA GUARDIOLA

Al ser preguntado qué posibilidades se le abren al PP en caso de que en Extremadura no sea posible un pacto con Vox y si podría haber repetición electoral, Feijóo ha indicado que volver a las urnas sería una "falta de respeto a los extremeños".

"Creo que una repetición electoral sería responsabilidad de aquellos partidos que no garantizan a la gente los resultados y, por lo tanto, que no son respetuosos con la gente y que se miran el ombligo de sus intereses partidarios que comparados con los de la gente son absolutamente secundarios. Pero vamos a ver, esto acaba de empezar y hay hasta el mes de febrero para la investidura", ha relatado.

Dicho esto, el presidente del PP ha reiterado que el PP en Extremadura "ganó las elecciones contundentemente" y hay "una victoria inapelable" de María Guardiola frente a la "derrota inapelable" de Pedro Sánchez.

LA DEPENDENCIA DE VOX "HA BAJADO SUSTANCIALMENTE"

"Y lo que ha pasado en Extremadura es algo inaudito, que es que la derecha, el centro-derecha y la derecha más radical tengan el 60% de los votos", ha manifestado, para insistir en que al PP "corresponde gobernar" y "necesitará el apoyo de Vox para poder mantener la estabilidad en la legislatura y en las cuentas públicas".

Feijóo ha criticado que se diga que ahora en Extremadura el PP "depende más de Vox" cuando antes no podían "aprobar ni una sola ley" ni adoptar "ni una sola decisión sin el voto favorable de Vox". "Ahora pueden aprobar todas, siempre que Vox no vote en contra. Por tanto, no vengo yo a decir que no tengamos una dependencia porque no tenemos mayoría absoluta, pero la dependencia ha bajado sustancialmente", ha manifestado.

En este sentido, ha reiterado que "no es lo mismo tener el sí de un partido político que tener la abstención de ese partido", por lo que hoy el Partido Popular extremeño "es menos dependiente que hace dos años".

NO HA HABLADO CON ABASCAL

Interrogado expresamente si ha hablado con Santiago Abascal tras los resultados en Extremadura y ante el calendario electoral que se avecina, Feijóo ha indicado que "todavía no" y ha apostado por dejar que se "aposenten" los resultados y "sedimenten los votos".

A su juicio, se trata de que "cada uno sepa cuál es su situación" puesto que "uno queda de primero" y "otro de tercero". "Y ¿qué es lo que debemos de hacer? Actuar de forma responsable y proporcional a los resultados obtenidos en las urnas", ha apostillado.

Feijóo ha admitido que hay un calendario electoral "intenso" este 2026 con elecciones en Aragón el 8 de febrero y después en Castilla y León en marzo y en Andalucía en junio, subrayando que en el primer caso se adelantan por la falta de presupuestos pero que en los otros dos es "cuando tocan" porque finaliza la legislatura.

AZCÓN, UN "CANDIDATO EXCEPCIONAL"

En el caso de Aragón, ha subrayado que el presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, es un "candidato excepcional" y que la región cuenta con la "mejor situación económica" y "las mayores inversiones de la historia". También ha puesto en valor a las tres alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, que son "excepcionales".

"Por tanto, soy optimista en cuanto a una gran victoria electoral en Aragón. Eso sí, con humildad y con realismo. Veremos a ver qué dicen los aragoneses el 8 de febrero", ha concluido el presidente de los 'populares'.