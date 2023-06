AMP.- Feijóo asegura que no tiene "ningún problema" en debatir: "Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo"

Dice que los debates "se negocian, no se obligan" y achaca su "ocurrencia" a que no puede salir a la calle ni movilizar al PSOE



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no tiene "ningún problema" en debatir con el presidente del Gobierno y ha subrayado que ante las elecciones generales del 23 de julio está dispuesto a celebrar un cara a cara con Pedro Sánchez. Tras asegurar que los debates "se negocian, no se obligan", ha achacado esta "ocurrencia" del jefe del Ejecutivo a que en campaña "no puede salir a la calle" ni "hacer muchos mítines porque no puede movilizar" al PSOE.

"No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del PP", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Onda Cero que ha recogido Europa Press, un día después de la oferta del presidente del Gobierno de celebrar seis debates hasta los comicios del 23 de julio.

Al ser preguntado expresamente si tiene miedo de debatir con Sánchez, Feijóo lo ha negado de forma rotunda y ha señalado que la "ocurrencia" de celebrar seis debates obedece a las "urgencia" del jefe del Gobierno en este momento. "Esto me recuerda a un guión de alguna película del oeste, le reto a usted el lunes a tal hora, durante los seis próximos lunes", ha ironizado.

En este sentido, ha recalcado que los debates electorales "se negocian" entre los equipos de campaña, "no se obligan ni se establecen por una parte interesada". "Comprendo la estrategia del señor Sánchez, no puede salir a la calle pero eso no es un problema mío y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío", ha enfatizado.

"UNA COALICIÓN QUE AHORA PARECE QUE SE LLAMA KLEENEX"

En cualquier caso, ha garantizado que se debatirá "en la forma y el contenido que se acuerde, sobre todo una vez conocido quienes son las personas que se presentan a las elecciones y cuáles son sus líderes". Así, se ha preguntado quién se va a presentar por parte de Podemos y por parte de Sumar, y si "habrá un Sumar-Podemos o no".

De la misma manera, ha preguntado "quiénes son las personas que van a acompañar a Sánchez en esta coalición" que, según ha dicho, antes "se llamaba Frankestein y ahora parece que se llama Kleenex porque no le interesa para nada quienes han gobernado con él" en esta legislatura.

Por tanto, Feijóo ha indicado que, una vez que se despejen las candidaturas, hay que hacer lo que se ha hecho "siempre", que se reúnan los equipos de campaña y establecer las "fórmulas para debatir".

"Pero yo ya digo por supuesto que se debatirá, yo no me voy a esconder del señor Sánchez, entre otras cosas porque probablemente aquí tengamos los mismos tiempos", ha manifestado, en alusión a los debates parlamentarios de este último año en el Senado donde Sánchez disponía de tiempo ilimitado frente al tiempo tasado de los grupos.

PIDE SER "RESPETUOSOS" CON LOS PLAZOS Y EL PROCEDIMIENTO

En cuanto a si será un cara a cara con Sánchez o un debate con líderes de más partidos, Feijóo ha indicado que "hay que ser respetuosos con los plazos, con las fórmulas y con el procedimiento". "Por supuesto se debatirá pero los debates no se obligan, los debates se negocian", ha abundado.

Feijóo ha explicado que las campañas electorales "son mítines, actos en la calle" o "actos sectoriales" y ha agregado que él quiere "hacer una campaña electoral a pesar de la fecha elegida unilateralmente" por el jefe del Ejecutivo para los comicios.

Además, ha indicado que en este momento, más que los debates, es "más elemental" conocer el documento que el Gobierno remitirá a la Unión Europea de un importe de unos 90.000 millones de euros con los "hitos, obligaciones y compromisos de los españoles" que el PP "desconoce" y del que "no dispone de ninguna información". "Y si hay un cambio de gobierno lo tenemos que cumplir nosotros. Eso sí que es un debate que afecta a todos los españoles y no al español Pedro Sánchez", ha exclamado.

De la misma manera, ha indicado que en las próximas semanas tomarán posesión varios presidentes autonómicos que tienen que ejecutar los fondos europeos y "ninguno" de ellos "conoce absolutamente nada de cuáles son los compromisos que van a asumir una vez que tomen posesión de sus cargos".

"Pero es que ni siquiera los presidentes autonómicos actuales que no tuvieron elecciones, que no tuvieron elecciones, conocen cuál es el contenido y alcance de lo que deben de hacer con esos fondos", se ha quejado, para criticar que en este país se esté "jugando con una serie de titulares y de excentricidades" cuando a la gente lo que "le importa" son cuestiones como la relativa a los fondos europeos.

Además, ha subrayado que España está a las puertas de una Presidencia de la UE y no hay una agenda pactada entre la oposición y el Gobierno como se hizo en el pasado. "Por lo tanto, un señor que ha sido presidente del Gobierno, y todavía lo es, durante cinco años, que no ha querido debatir los asuntos de Estado con la oposición, no tiene ninguna legitimidad para imponer ni para concretar planteamientos de este tipo", ha manifestado, para reiterar que él está dispuesto a debatir con Sánchez antes del 23 de julio.