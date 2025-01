(AMP.) Feijóo avisa a PSOE y Vox que no pueden dar "lecciones" al PP con el decreto ómnibus: "Votaremos en conciencia"

Dice que al PSOE "le encantaría que el PP le regalase el titular" de que se opone a las pensiones: "Como eso es mentira, no lo haremos"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves a PSOE y Vox que no pueden "dar lecciones" al Partido Popular por haber anunciado su voto a favor del nuevo decreto ómnibus y ha subrayado que en el Pleno del Congreso su partido votará "en conciencia" en favor de los pensionistas y de los usuarios de transporte público.

"Al PSOE le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público", ha proclamado Feijóo.

Se trata de la primera explicación pública de Feijóo sobre este tema, después de que el PP anunciase este miércoles al mediodía a través de sus redes sociales su voto a favor en el debate de convalidación del nuevo decreto ómnibus que el Pleno del Congreso celebrará en febrero.

El 'sí' del PP cogió con el pie cambiado a algunos cargos del PP que, en privado no han ocultado su "sorpresa" y su "desconcierto" por este "giro de 180 grados", dado que hace una semana el Grupo Popular votó en contra del otro decreto ómnibus escudándose en el palacete de París para el PNV y las medidas antidesahucios, dos cuestiones que ahora se mantienen en el nuevo texto.

Fuentes próximas Feijóo han reconocido que ha sido una decisión meditada pero que querían "romper el relato del Gobierno" acerca de que el PP no está a favor de subir las pensiones. "Dentro de 30 meses no se va a hablar del palacete, pero sí de las pensiones", han admitido las citadas fuentes, que han dejado claro que los 'barones' territoriales del PP "no han presionado".

NO ALTERA EL RESULTADO DE LAS DECISIONES A LAS QUE EL PP SE OPONÍ

En un acto en Madrid para presentar su plan de vivienda, Feijóo ha justificado el 'sí' asegurando que el voto del PP "no alterará el resultado para ninguna de las decisiones" con las que el PP no está de acuerdo, en alusión al palacete en París para el PNV, ya que, según ha dicho, el Gobierno "ya buscó" los votos de Junts y otros socios "a cambio de nuevas cesiones".

Además, Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez quería que el PP votase 'no' al decreto. "Sabemos que el señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer. Y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia", ha recalcado.

Así, ha dicho que al PSOE le "encantaría que el PP le regalase el titular" de que se opone a las pensiones. "Y, como eso es mentira, no lo vamos a hacer", ha aseverado, para insistir en que su formación votará "en conciencia".

"Vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Vamos a votar en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Creo que esta posición es lo suficientemente clara y explícita", ha manifestado, para añadir que habrá personas "de buena fe" que querrán entender las claves de la posición del PP y por eso las estaba dando.

Eso sí, el presidente del PP ha dicho que también hay otras personas e instituciones que "aprovechan cualquier voto del PP para seguir haciendo oposición al Partido Popular", algo con lo que, según ha dicho, ya contaba.

Sin embargo, ha dicho que no acepta "ni una sola lección del PSOE", un partido que, a su juicio, "ha demostrado que le dan igual los pensionistas, a quienes han hecho rehenes de su debilidad parlamentaria".

De la misma manera, ha dicho que al PSOE le "dan igual los valencianos", a quienes "ha abandonado a su suerte" y "le dan igual los usuarios de transporte", a los que "dejó tirados también". "No me va a dar lecciones ni de coherencia, ni de compromiso ni de servicio a mi país", ha espetado a los socialistas.

CARGA DURAMENTE CONTRA VOX

Asimismo, Feijóo ha señalado que el PP tampoco puede "aceptar lecciones de Vox" y ha subrayado que esa formación "apoyó la reforma de las pensiones de Sánchez en 2023" y le dio "vía libre para mangonear con los fondos europeos sin control alguno".

Es más, el líder del PP ha criticado que Vox tenga "a menudo" más interés en "sustituir al Partido Popular que en sustituir al PSOE". Por eso, ha reiterado que su formación no puede "aceptar lecciones, ni chantajes ni presiones". "Vamos a votar, insisto, en conciencia a favor de los pensionistas, de Valencia y de los usuarios del transporte público", ha finalizado.