Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que ha enviado a la jueza que investiga la dana los WhatsApp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama.

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón, no solo los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat.

En concreto, Feijóo remitió el día 24 de diciembre al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que le mandó Mazón el 29 de octubre del año pasado. Además, ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero --está citado en calidad de testigo-- se produzca por medios telemáticos.

"CONTEXTUALZAR" LOS MENSAJES

En una rueda de prensa de balance del curso político en la sede del PP, Feijóo ha explicado que ha remitido a la juez "en su totalidad" lo que le ha reclamado. "La juez, en su auto, pide si voluntariamente quiero trasladarle los mensajes que he recibido del señor Mazón el día 29 de octubre. Punto", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que se le comunicó que era "voluntaria" la remisión de esos mensajes y que ha decidido mandarlos "en un acta notarial". "Y para contextualizar esos mensajes he dado un paso más", ha apostillado.

Así, ha dicho que para que "se entendiesen un poco mejor", ha intentado "contextualizar" esos mensajes, dejando claro que "sobre las 8 de la tarde" de aquel 29 de octubre contactó "vía WhatsApp con el señor Mazón" tras ver informaciones sobre los "daños que se estaban produciendo en Valencia" y que la previsión de esos daños era "alarmante".

"MI COLABORACIÓN CON LA JUEZA ES AL 100%"

Feijóo ha recalcado que él no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Es más, ha reconocido que "hace unas semanas" le cambiaron el teléfono móvil y él no sabía que le "iban a pedir los mensajes" con Mazón. "Es evidente que yo no aprovecho los cambios del teléfono para borrar los mensajes", ha incidido.

En este punto, ha insistido en que ha dado "todos los mensajes". "Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%", ha enfatizado, para añadir que no se va a "callar" cuando la magistrada le haga "cualquier pregunta" en su declaración como testigo el próximo día 9 de enero.

Además, ha dicho que tampoco va a "denunciar" a la jueza cuando termine esa comparecencia. "Ni voy a decir que es una jueza que produce autos prevaricando. No voy a hablar de 'lawfare'. No soy Sánchez", ha aseverado.

Feijóo ha dicho que hay "gente muy sorprendida" al ver que hay un político que colabora "voluntariamente" con la Justicia, le entrega "el 100%" de lo que le piden y "algo más", y se somete a las preguntas de la jueza cuando declare como testigo.

"Yo estoy aquí para defender la independencia del Poder Judicial y estoy aquí para colaborar con la justicia. No estoy aquí para hacer como hace el Gobierno de España, en ningún caso", ha manifestado el presidente del PP.

"¿POR QUÉ TENGO QUE DIMITIR? ESTO PARECE UNA BROMA"

Feijóo ha criticado que la ministra portavoz, Elma Saiz, haya solicitado su dimisión por este asunto y ha afirmado que ella es "compañera del señor Santos Cerdán", exnúmero tres del PP, y "sus planteamientos morales son distintos".

El presidente del PP ha preguntado a la ministra por qué tiene que dimitir: "¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma".

El jefe de la oposición ha indicado que no hay un "solo miembro del Gobierno que le haya informado de nada" pese a que ya han pasado "14 meses" desde la dana. Además, ha destacado que Mazón "hace ya semanas que ha presentado su dimisión".

A su entender, hay políticos que "colaboran con los jueces" y "asumen responsabilidades" pero el Gobierno no ha hecho ninguna de las dos cosas. "Mire ni yo soy Sánchez ni soy el fiscal general. Procuro ser una persona honesta y le puedo asegurar que estoy muy tranquilo con la honestidad, no de los últimos meses, sino de los últimos treinta años", ha asegurado.

DICE QUE LAS LEYES PROCESALES PERMITEN DECLARAR POR VIDEOCONFERENCIA

En cuanto a si la jueza ha aceptado que declare el día 9 por videoconferencia como ha solicitado el propio Feijóo, el presidente del Partido Popular ha respondido que no lo sabe y que hará lo que diga la jueza, si bien cree que la legislación procesal le permite declarar desde su despacho.

"Yo he pedido por videoconferencia porque las leyes procesales y las leyes parlamentarias posibilitan que un diputado en las Cortes pueda, cuando es llamado como testigo, declarar por videoconferencia", ha relatado.

Además, ha destacado que el día 9 de enero se inicia la Interparlamentaria que el PP celebrará en A Coruña y "la mayoría" del partido se traslada ese día a la ciudad gallega, por lo que si declara por videoconferencia se "facilita el desplazamiento". "Por tanto, estaré a lo que me diga", ha concluido.