Feijóo dice que no supo de la dana hasta las 20 horas y la tilda de emergencia nacional que debió asumir Interior

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón (d), en imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error".

Feijóo ha declarado por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

El testimonio ha arrancado pasadas las 9.30 horas con la petición de Ciudadanos de que se suspendiera la declaración para que el líder 'popular' acudiera presencialmente a Catarroja, algo a lo que la magistrada no ha accedido.

Seguidamente, ha comenzado la declaración de Feijóo en la que ha manifestado cierta "inquietud" con que no se llame a otras autoridades a la causa. Preguntado por si Mazón le estuvo informando en "tiempo real" desde el mismo 29 de octubre, tal y como manifestó inicialmente, ha comentado que él acudió el jueves al Cecopi y realizó unas manifestaciones a los medios de comunicación.

Ha aclarado que hay un "error" cuando dijo que el día de la dana estuvo informando en "tiempo real" por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles --días posteriores--. Ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno central no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando.

Ha señalado que él tuvo información de la dana pasadas las 20 horas. Ha indicado que le preocupaba lo que podía estar pasando en Valencia, tras escuchar alguna información, y se puso en contacto con Mazón. También lo hizo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno, "los tres presidentes que podían sufrir las consecuencias de la riada".

El testigo ha manifestado, así, que con Mazón comenzó a hablar a las 19.59 horas del 29-O por la dana y, hasta las 00 horas, intercambiaron 27 comunicaciones. A preguntas de la jueza, ha señalado que no tuvo contacto con ninguna otra personas del Gobierno autonómico y ha recalcado que en ese momento no sabía que había un Cecopi ni que estaba funcionando.

Asimismo, Feijóo ha indicado que el Gobierno central tampoco informó al jefe de la oposición de ninguna incidencia que se produjera en ninguna de las comunidades autonómicas como consecuencia de la dana. "Solo en comparecencias parlamentarias", ha dicho.

"NO SABÍA DÓNDE ESTABA"

Feijóo, preguntado por la magistrada por si sabía dónde se encontraba Mazón sobre las 20 horas, cuando comenzaron a hablar por la dana, ha respondido que "no". También desconocía su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Además, el líder del PP ha aclarado que la primera vez que tuvo información sobre fallecidos por la riada fue con una respuesta de WhatsApp de Mazón a las 23.25 horas, "que hablaba de muertos en Utiel", ha recordado.

Interpelado por su opinión sobre la información que tiene Mazón el día de la dana, el testigo ha indicado que "parecía estar informado". No dedujo que el expresidente no estuviera informado puesto que en uno de los mensajes le anticipó que la noche iba a "ser larga".

Feijóo ha apuntado que la sociedad valenciana se encontraba en un "supuesto clarísimo de emergencia nacional" y que, entonces, debió asumir las competencias el Ministerio del Interior. Pero como no se declaró, ha añadido, debía ser la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Al respecto, la jueza le ha replicado que la titularidad del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat es de la consellera.

El día 30, ha agregado el testigo, siguió hablando con Mazón pero no recuerda la información que le transmitió. Ha dicho que éste daba ruedas de prensa y ya no le pedía información. Tampoco hablaron del Es Alert. El día 31, tras ver las pantallas del Cecopi, vio la emergencia nacional al haber puentes y carreteras cortadas. A su juicio, no había medios para gestionar la dana en la propia comunidad autónoma.

SÁNCHEZ O MONTERO NO CITADAS A TESTIFICAR

Feijóo ha afirmado que a las 23.23 horas Mazón le comentó que había hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María José Montero y la de Defensa e Interior y, sin embargo, a estas personas no se les ha llamado a testificar en el procedimiento, por lo que ha mostrado su "sorpresa".

Interpelado por si era conocedor de que Mazón iba a cesar a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas tras la dana, ha dicho que "sí". Mazón le comentó que iba a hacer una remodelación de Gobierno que afectaría a Pradas y a la consellera de Industria y Turismo. Ha señalado que no le explicó el motivo ni se lo preguntó.

Feijóo, preguntado a qué se refería con "liderar" en el mensaje que mandó a Mazón en el que le indicaba 'lidera como hiciste en el incendio', ha respondido: "A dar información y a intentar trasladar toda la información que se posea a los ciudadanos". Lo que intentaba decirle, ha insistido, es que liderase la información porque era "fundamental".

Por otro lado, ha relatado la versión de Mazón, cuando se refería a que no se puede avisar de lo que se desconoce. Ha asegurado que no tiene más explicaciones del 'expresident' de las que él ya ha dado ante los medios de comunicación.

Sobre la dimisión de Mazón, Feijóo ha explicado que él le pidió que aprobara el presupuesto para la Comunitat y que se centrara en la reconstrucción. Tras el funeral de Estado, el 'expresident' hizo unas manifestaciones y entonces él le llamó. Mazón le informó de que iba a dimitir y él no le dio ningún tipo de indicación o recomendación, ha aseverado.