AMP.- Feijóo dice que a Sánchez "solo le mueve el miedo" por la corrupción y el presidente presume de Gobierno "limpio"

Sánchez cree que su Gobierno está en el "lado correcto de la historia" y pide a Feijóo reconocer que lo de Gaza "en un genocidio"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que al jefe del Ejecutivo "solo le mueve el miedo" ante los casos de corrupción que le rodean y a que él mismo pueda acabar "en el juzgado". Sin embargo, Pedro Sánchez ha presumido de un Gobierno "limpio" y que "funciona", al tiempo que ha acusado al PP de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación, insultos y confrontación".

"Empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió en La Mareta --residencia oficial en Lanzarote en la que el presidente ha pasado sus vacaciones-- pensando que todos estos problemas de corrupción iban a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí", ha espetado Feijóo a Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso de este curso político.

Feijóo ha recordado a Sánchez que llegó a la Moncloa con una moción en censura en 2018 "prometiendo ejemplaridad". "¿Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo?", le ha interpelado, tras la decisión de magistrado del TS Ángel Hurtado de enviar a juicio a Álvaro García Ortiz por la presunta filtración contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso e imponerle una fianza de 150.000 euros.

De la misma manera, Fejóo ha preguntado a Sánchez si "es ejemplar haber autorizado a su número dos en el Gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolana", Delcy Rodríguez, "para hablar de negocios"; o que la que fuera esposa de José Luis Ábalos "le informase de los desmanes" de su ministro y, pese a todo, "le volviese a incluir en las listas" electorales.

También le ha emplazado a contestar si es "ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios" con su mujer "plurimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado por un presunto quinto delito, en este caso malversación", en alusión a la citación a su esposa Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora. "Si algún presidente se encontrase en alguno de estos supuestos, ¿usted le pediría la dimisión?", ha interrogado a Sánchez.

SÁNCHEZ: "ESTE ES UN GOBIERNO LIMPIO"

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que sabe lo que pretende el PP pero no le van a "provocar" porque su Ejecutivo está haciendo lo que exigió. "Exigimos una política limpia y éste es un Gobierno limpio", ha sentenciado.

Sánchez ha explicado que también apostó por un Gobierno "comprometido con las causas sociales" y empiezan el curso educativo con "2.500 millones de euros para la igualdad de oportunidades en becas a los jóvenes".

Además, ha resaltado que exigió un Gobierno comprometido con el europeísmo y las causas internacionales y están "en el lado correcto de la historia condenando el genocidio en Gaza". "Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio", ha dicho a Feijóo y la bancada del Grupo Popular.

FEIJÓO: PARA REPARTIR CARNÉS DE MORALIDAD, RENUEVE PRIMERO EL SUYO"

En su réplica, Feijóo se ha quejado de que Sánchez no haya contestado a sus preguntas, siguiendo "costumbre viejas". "Está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo", ha dicho al presidente.

Es más, Feijóo ha asegurado que Sánchez "sigue también sin tener un Gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin Presupuestos", aludiendo al problema de la vivienda o los problemas con los trenes este verano. "Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más", ha añadido, en alusión a la reducción de la jornada laboral.

A su entender, a Sánchez ya "solo le mueve el miedo" a los jueces "por lo que saben", a los medios "por lo que publiquen" y a que sus socios "le dejen caer". Es más, ha dicho que también tiene miedo a que la gente "hable en las urnas" y a que alguna vez él mismo pueda acabar "en el juzgado".

SÁNCHEZ: "EN 10 DÍAS, LAS CARTAS BOCA ARRIBA"

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a presumir de gestión y de presidir un Gobierno que funciona, subrayado que España crece y tiene "22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia".

Dicho esto, ha dicho que Feijóo ha puesto "las cartas boca arriba" en estos 10 días de inicio del curso político, empezando por su "plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado" en la apertura del año judicial y "utilizando una conversación privada y falsa" con el Rey para "intentar excusar lo inexcusable".

En segundo lugar, Sánchez ha echado en cara al líder del PP de no pronunciarse sobre el pacto de Estado frente a la emergencia climática que ha propuesto su Gobierno tras los incendios de este verano. "¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática? ¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? Se desconoce", ha exclamado.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha acusado a Sánchez de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación, insultos y confrontación", y le ha recriminado su oposición a la quita de la deuda para "aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas" o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.