AMP.- Feijóo llama a Sánchez "pacifista de pacotilla" por usar la guerra de Irán para "ocultar su proyecto agonizante"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por usar la guerra de Irán y la política exterior para "ocultar su proyecto agonizante" y llevar a España a la "irrelevancia" en el plano internacional. Además, le ha llamado "trilero" y "pacifista de pacotilla" porque preside el Gobierno "con mayor gasto militar de la historia democrática de España".

"Le resumo nuestra posición: No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias", ha proclamado Feijóo en el Pleno del Congreso, para echar en cara a Sánchez que se escude en el conflicto en Oriente Próximo para no presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A su entender, esa excusa es una "tomadura de pelo" con la que Sánchez sigue "riéndose" de los españoles. "Lo que sobra España en tiempos de guerra es no tener Presupuestos, es estar en manos de un trilero, sin cuentas, ignorando al Parlamento y sin unidad ni en el Consejo de Ministros", le ha espetado.

Durante el debate sobre el conflicto en Oriente Próximo tras el último Consejo Europeo, Feijóo ha tildado de "bochornoso" que, encima que no aprueba las cuentas públicas, pida autorización para modificar los presupuestos prorrogados. "¿Nuevos presupuestos no, pero cambiar los prorrogados sí? ¡Qué cinismo, señor Sánchez!", ha exclamado.

Feijóo ha asegurado que la única razón por la que no trae presupuestos es porque serían rechazados. "Y claro, antes de que trascienda su debilidad, mejor mandar a los suyos a perder por usted, ¿verdad? ¿Verdad que sí, señora Montero?", ha ironizado, mirando a la todavía vicepresidenta y ministra de Hacienda, que dejará en los próximos días el Consejo de Ministros para ser candidata en Andalucía.

PRESIDE EL GOBIERNO CON "MÁS GASTO MILITAR DE LA HISTORIA"

Feijóo ha acusado a Sánchez de presidir el Gobierno con "más gasto militar de la historia democrática" de España, que ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos o tiene contratos en vigor con Israel, pese al embargo. "Y la cuestión decisiva no es el gasto, es la falta de coherencia y es el método", ha manifestado.

El líder del PP también le ha recriminado que no se haya votado el Plan de Rearme que compromete miles de millones de euros ni el envío de militares españoles a zona de guerra o haya mandado a Chipre a la fragata 'Cristóbal Colón' cargada de torpedos y con 210 marinos. "Su verdadero lema no es 'No a la guerra' es 'No al Congreso", ha enfatizado.

En este punto, ha avisado a los socios de Sánchez que todas esas contrataciones "no son de pájaros y flores" sino que son armas, munición, carros blindados o misiles". "Ustedes tragan con todo y el PSOE se traga sus votos", ha indicado.

Además, Feijóo ha advertido a Sánchez de que "algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles secretos". "¿Le han dado las gracias el régimen iraní? ¿Le han dado las gracias las organizaciones terroristas de Hezbolá?", ha interpelado.

El jefe de la oposición ha asegurado que él no quiere que España "sea comparsa de nadie" pero tampoco que se lleve al país a "la irrelevancia". "Usted está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo", ha dicho al presidente del Gobierno.

Feijóo también le ha preguntado dónde queda el derecho internacional cuando Irán "ejecuta a miles y a miles de mujeres homosexuales o disidentes" y ha dicho que "a un pacifista de verdad le duele igual un disidente asesinado en Teherán que en Caracas" y "le duelen igual los derechos humanos en Oriente Medio que en Hispanoamérica". "Por eso es usted un pacifista de pacotilla", ha dicho a Sánchez.

LE RECRIMINA SU OPOSICIÓN A AZNAR 23 AÑOS DESPUÉS

En su intervención, interrumpida en varias ocasiones por aplausos del Grupo Popular, Feijóo ha pedido a Sánchez que "sea valiente". "Si su apuesta es cambiar de aliados, dígalo. Pero, si seguimos en la OTAN, su deber es comportarse como un socio fiable", ha asegurado.

Tras revelar que en privado algún homólogo de Pedro Sánchez le llama "el traidor de Europa", Feijóo le ha recalcado que "lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump" porque "se trata de defender los intereses de España" y de proteger la unidad europea".

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que haya dedicado su intervención a hacer un "ejercicio de oposición" al Gobierno de hace 23 años, ante sus referencias al expresidente José María Aznar y la guerra de Irak. "La verdad es que usted ha intentado imitar a Pablo Iglesias, su problema es que Pablo Iglesias es mucho más auténtico que usted", le ha dicho.

LE PIDE "COPIAR" MÁS MEDIDAS DEL PP COMO REBAJAR IRPF

Además, Feijóo ha calificado de "insuficientes" las ayudas que recoge el decreto del Gobierno para paliar los efectos de la guerra y ha pedido "copiar" más medidas, como la relativa a la deflactación de la tarifa del IRPF.

"Actualice la tarifa del IRPF de una vez, ajústela a la inflación, mejore la deducción por hijo y proteja a las familias con más gastos", ha dicho, al tiempo que le ha solicitado que exima del pago del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros, dado que el decreto anticrisis --que se votará este jueves en el Congreso-- "olvida a las clases medidas".

Una vez más, ha cargado contra Montero, a la que ha acusado de estar "haciendo caja como siempre" con la guerra, "ahora con las gasolinas", y le ha instado a decir públicamente "cuánto ha incrementado la recaudación" durante estas semanas de guerra.

También, le ha emplazado a garantizar la continuidad de las centrales nucleares, en línea contraria a lo que propone el texto del Ejecutivo. En este punto, ha reclamado al "Gobierno del apagón, como en Cuba" a no aprovechar el decreto para persistir en su "dogmatismo climático" garantizando la continuidad de las nucleares.