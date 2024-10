(AMP.) Feijóo pide al Gobierno declarar luto nacional y ve "despreciable" que el PSOE mantenga el Pleno de RTVE

Dice que el PP no puede apuntarse a esa "hipocresía" y anuncia su intención de viajar a las zonas afectadas por el temporal

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno declarar luto nacional tras el temporal que afecta a España y que ya se ha cobrado más de medio centenar de víctimas. Dicho esto, ha calificado de "despreciable" que el PSOE haya suspendido la sesión de control en el Congreso pero mantenga el pleno urgente para validar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, una sesión de la que el Grupo Popular se ausentará.

"No podemos apuntarnos a la hipocresía de suspender el Pleno ordinario y automáticamente, sin ningún tipo de escrúpulo, convocar un Pleno extraordinario con el único punto del orden del día, el control de la RTVE", ha afirmado en una comparecencia sin preguntas en la Cámara Baja.

Tras expresar su solidaridad con las víctimas y los afectados, Feijóo ha confesado estar "sobrecogido" y "devastado" por el balance de la DANA que asola a España y ha pronosticado que irá "a peor" el número de fallecidos.

"Yo quiero mandar un mensaje de agradecimiento y de solidaridad a todos los servicios de emergencia y a todos los servidores públicos que han estado trabajando, a los que todavía les quedan muchos días por trabajar", ha dicho, para trasladar en nombre del PP su "pésame" a los familiares de los fallecidos.

Feijóo ha expresado su voluntad de viajar a las zonas afectadas por el temporal. "Estoy coordinando con el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de la Generalitat Valenciana, mi viaje a esos lugares. De momento hay bastantes dificultades para acceder, al menos a la Comunidad Valenciana, pero lo cierto y verdad es que no tengo más interés desde ayer que estar con ellos, estrechar sus manos y poder mantener una presencia, que es la presencia del dolor, del testimonio y de la solidaridad del grupo político al que represento", ha declarado.

"DAÑOS MULTIMILLONARIOS"

En este sentido, ha indicado que "todos los esfuerzos de la política deberían de orientarse a trabajar juntos" porque "un país se define en momentos" como éste. Por eso, ha criticado que se mantenga en pleno de RTVE "con lo que está sucediendo fuera del Congreso".

Así, ha hecho hincapié en "los daños multimillonarios en la agricultura, en la industria, en las infraestructuras, en la hostelería y, por supuesto, en los hogares de los ciudadanos" de las autonomías afectadas, que son "cuantiosísimos".

"El debate sobre si se ha de continuar o no se sostiene un minuto. Hablamos de decenas de muertos y de unos daños incalculables", ha declarado, para quejarse de que el Gobierno no le haya facilitado ninguna información sobre los efectos del temporal, salvo la que le están dando los presidentes autonómicos.

Feijóo ha destacado que el Senado ha suspendido el Pleno en esa Cámara y, sin embargo, en el Congreso se mantiene la sesión por el debate sobre RTVE. Por eso, ha dicho que PP no entiende "el respeto selectivo a las víctimas" con esa forma de proceder del Gobierno y ha calificado su actitud de "despreciable".

"INTENTO DE CONTROL DE RTVE"

Feijóo ha advertido al Gobierno y al PSOE de que "no son del todo conscientes de la gravedad de la decisión que han adoptado". Así, ha criticado que "en una de las horas más graves de la historia reciente" de España, "la principal prioridad del Gobierno" sea "el intento de control de RTVE".

El líder de los 'populares' ha confirmado la ausencia del Grupo Popular del Pleno de RTVE alegando que no participan "de este tipo de políticas" ni de la "hipocresía". "No podemos entrar en este Pleno como si en nuestro país no pasara nada", ha apostillado.

"He visto muchas cosas en política, he presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como éste. Absolutamente toda cuestión política puede esperar y lo que no puede aplazarse es hacer todo lo que está en nuestras manos para combatir este desastre", ha manifestado.

PIDE DECLARAR LUTO NACIONAL

Tras asegurar que el PP se está poniendo a disposición de los gobiernos autonómicos, el jefe de la oposición ha pedido al Gobierno que "celebre inmediatamente un Consejo de Ministros que declare luto nacional".

"No les oculto mi tristeza personal e institucional, no les oculto el desasosiego que vengo sintiendo desde el día de ayer cuando hablo con mis compañeros", ha asegurado, para añadir que se "temían lo peor y lo peor ha ocurrido".

Feijóo ha dicho que el PP sabía que este Gobierno "era capaz de todo" pero ha añadido que no oculta que su "capacidad de sorpresa ya no tiene límites". "Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede. Allá ellos. Allá su responsabilidad. Quedará en la historia", ha finalizado.