(AMP.) Feijóo pide a Sánchez que "haga las maletas" porque su Gobierno ya no es "útil" ni "sirve" a los españoles

Denuncia que Sánchez haya dado prioridad a la amnistía y no a los Presupuestos y apela a los ciudadanos ante la "urgencia nacional"



ÁVILA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "haga las maletas" en Moncloa porque lidera un Gobierno "en agonía" que no es "útil" ni "sirve" a los españoles. Es más, ha dicho que el Ejecutivo está en el "subsuelo político y moral" y "sigue cayendo", aludiendo a la ley de amnistía, el llamado 'caso Koldo' que afecta al PSOE y la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2024.

"Este Gobierno ya no tiene arreglo, ha nacido averiado. La avería cada día es mayor y es imposible arreglar lo que no funciona", ha proclamado Feijóo, para añadir que su "degeneración", su "decadencia" y su "caída" no será la de España.

En la clausura de las jornadas 'Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad' en Ávila, Feijóo ha subrayado que las elecciones catalanas han motivado la renuncia del Gobierno a presentar unos Presupuestos Generales del Estado "pero no a presentar la ley de amnistía". A su entender, el Ejecutivo no ha dado prioridad a lo que afecta a los españoles.

"No han aprobado los Presupuestos pero para dar la amnistía a un conjunto de ciudadanos que han sido condenados y otros que están buscados por el Tribunal Supremo, para eso han tenido todo el tiempo", ha censurado, para reprochar al PSOE que se levante en el Congreso a "aplaudir la ley indigna de los 45 años de democracia" en España, algo que, a su juicio, ese partido "no se merece por su historia".

DICE QUE PUIGDEMONT DIRÁ CUÁNDO SE CIERRA LA LEGISLATURA

Feijóo ha recalcado que es el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el que "decide día a día cómo va la legislatura y será quien la cierre cuando no obtenga las prebendas que quiere y las prebendas que busca".

"La legislatura está perdida para los intereses de los españoles", ha manifestado, para añadir que el Gobierno de Pedro Sánchez "no sirve a su pueblo" sino "a sus socios" y está "simplemente para estar", no para "gobernar".

Feijóo ha indicado que en estos meses de legislatura han comprobado los "engaños, uno tras otro" del Ejecutivo, las "exigencias" de los independentistas y "casos de corrupción en su entorno más cercano". A su entender, Sánchez "carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país".

"Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce", ha solicitado el presidente del PP, que ha denunciado que en vez de pedir "disculpas" y dar "explicaciones" --sobre la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia--, "todo lo despacha con mentiras, con insultos y con el ventilador".

UN GOBIERNO "EN DESCOMPOSICIÓN"

Tras asegurar que están ante una situación de "urgencia nacional" con un Gobierno en "descomposición" y un PSOE que ha "sobrepasado ya todos los límites políticos", el jefe de la oposición ha indicado que España "necesita un paso adelante" de todos los que aún creen en España, "es decir la inmensa mayoría de los españoles".

En este contexto, Feijóo ha puesto en valor la gestión de sus concejales que se centran en los problemas de los españoles, que están "hartos" de la "amnistía, del compadreo, del dúo entre Sánchez y el independentismo".

El líder del PP ha afirmado que con la aprobación de la Ley de Amnistía se oficializó en el Congreso "el privilegio de unos pocos sobre los demás" y ha lamentado de nuevo que el Gobierno se felicite a sí mismo "por lograr aprobar la mentira y la desigualdad".

"Este Gobierno ya está en el subsuelo político y moral, y sigue cayendo, pero este país es mucho más que el Gobierno. Y por mucho que tengamos un Gobierno a rastras, España seguirá en pie", ha manifestado, para denunciar que Sánchez priorice la interlocución Moncloa-Waterloo, en alusión a la residencia de Puigdemont.

Finalmente, ha contrapuesto la imagen del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE con el PP que se reúne en Ávila para hablar de gestión y de buenos gobiernos. "Hay una manera distinta de gobernar, hay una manera mejor de gobernar, y vosotros sois testimonio de ello", ha aseverado.