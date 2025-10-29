Feijóo, a Sánchez: "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad acabará con usted"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo y la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir con la financiación" del PSOE y más cuestiones y se ha mostrado convencido de que este jueves tampoco dirá la verdad en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

"Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", ha espetado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, que ha arrancado con un minuto de silencio por las 237 víctimas de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Según Feijóo, el presidente "ha mentido a todos", incluidos sus votantes y sus socios. "Mintió con Bildu, mintió con la amnistía, mintió con el cupo independentista, mintió con Puigdemont, mintió sobre presentar Presupuestos, sobre las viviendas que haría, mintió sobre los impuestos a las clases medias, mintió con las mujeres, mintió en política exterior, mintió sobre su pareja, mintió en sus cartas para taparla, mintió escondiendo a su hermano en la Moncloa, mintió con su número dos el señor Cerdán y con su número dos el ministro de Transportes el señor Ábalos", ha enumerado.

Es más, ha afirmado que el presidente del Gobierno también "mintió con la financiación de su partido", remitiéndose a lo que publican hoy los medios de comunicación. Este martes el PSOE informó al Supremo de que retiró casi un millón de euros de su cuenta entre 2017 y 2024 para pagos en metálico.

El líder del PP ha asegurado que Sánchez también "miente cuando dice que gobierna, cuando dice que tiene mayoría" y "cuando dice que es el gobierno más estable" y ha recalcado que "si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad, estaría convocando elecciones". "Ya veremos lo de su contabilidad B. Lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar", ha aseverado.

SÁNCHEZ: "ES EL DÍA DE LAS VÍCTIMAS DE LA DANA"

En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha evitado responder a la pregunta de Feijóo acerca de si "piensa decir la verdad" este jueves en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado alegando que "hoy no es el día". "Como usted bien ha dicho es una pregunta retórica que viene formulando desde que usted es jefe de la oposición hace unos años", ha añadido.

Sánchez ha indicado que "en una democracia parlamentaria evidentemente el Gobierno tiene que rendir cuentas" y ha subrayado que él "siempre lo he hecho". De hecho, ha destacado que es el presidente del Gobierno que "más veces ha comparecido en las Cortes Generales".

Dicho esto, Sánchez ha recalcado que este 29 de octubre es "el día de las víctimas de la dana, en Valencia y otros territorios, como Andalucía y Castilla-La Mancha". A su entender, "es un día muy duro para los familiares de las víctimas" y "para las personas que lo han perdido todo".

A renglón seguido, Sánchez ha agradecido la "solidaridad de muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que se desplazaron a la provincia de Valencia" hace un año para poder ayudar en la tragedia. "Y también creo que es un día para reivindicar a los trabajadores y a las trabajadoras públicos que hicieron un trabajo extraordinario precisamente para proteger la vida de nuestros conciudadanos", ha apostillado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

"Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad valenciana. Y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha finalizado el presidente del Gobierno.

FEIJÓO TAMBIÉN RECUERDA A LAS VÍCTIMAS

También el jefe de la oposición ha empezado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la dana y a todos sus familiares. "Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción", ha manifestado.

El líder del PP ha recordado que hace un año el PP pidió suspender el Pleno por la dana y el PSOE volvió a la Cámara para "asaltar RTVE cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana", en alusión al decreto que se aprobó el día de la tragedia. Sin embargo, ha dicho que él va a seguir "cumpliendo" su deber, que es "distinguir la verdad de la mentira".