AMP.- Feijóo ve un "pequeño movimiento" en los socios del PSOE: "184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). El encuentro tiene el objetivo de conmemorar los tres años del triunfo electoral municipal y autonómico del Partido Po - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la oposición "no es marrullera" sino que pide "decencia" y le ha acusado de tener "miedo" a las urnas. Dicho esto, ha admitido que ve "algún movimiento" en los socios del PSOE y que es "optimista" porque "184 diputados" están "pidiendo elecciones anticipadas" ante la situación "límite" que vive e país.

"Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha reiterado que hará "todo lo posible" para cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo soy un aliado de dos planteamientos: De la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas de verdad están de acuerdo, ahí nos uniremos", ha resaltado.

"OFREZCO DECENCIA Y ELECCIONES"

En este sentido, se ha referido a "aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata" y ha dicho que no van a tener "mejor aliado" que el PP que preside porque él ofrece "decencia" y convocatoria de comicios de manera inmediata.

"Parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPNV y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas", ha dicho, para agregar que si los socios del PSOE son "coherentes" y "lo hacen", pueden "buscar una solución en poco tiempo".

El jefe de la oposición, que ha acusado a los socios de Sánchez de tener "poco respeto a sus votantes", ha explicado que hacía un llamamiento público "muy claro y transparente" porque apuesta por la "decencia" y quiere "limpiar las instituciones del Estado de manera inmediata".

Tras asegurar que hoy se cumplen ocho años de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, un paso con el que no vino "a limpiar nada" sino a "mancharlo todo", Feijóo ha pedido no "especular" con las mociones de censura porque "el foco está en conocer el contenido y alcance de semejante corrupción sistémica". Además, ha advertido de que el Gobierno lo que pretende es "cambiar de conversación".

"Las mociones de censura no se especula sobre ellas. Si usted quiere hacer una moción de censura, la presenta. Por tanto, yo no voy a seguir especulando sobre una moción", ha zanjado el presidente del PP.

MENSAJE AL PNV Y A LOS CARGOS SOCIALISTAS

Feijóo ha insistido en que él está pendiente de escuchar con "atención" lo que dicen los socios, que aseguran que la situación es "insostenible". "Los socios dicen que si hay financiación ilegal van a actuar y ¿si hay organización criminal no van a actuar?", les ha preguntado, para añadir que el PSOE está "en manos de forajidos" como dijo en su día el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

El presidente del PP se ha dirigido después expresamente al PNV y le ha conminado a "tomar una decisión" tras la "amenaza" del PSE de gobernar con Bildu en el País Vasco si dan pasos para apoyar la moción.

Además, ha pedido a los alcaldes y cargos autonómicos del PSOE que reaccionen. "Yo le pido a los socialistas que también actúen. Esto no solamente es una cuestión del señor Feijóo, que desde luego cumpliré con mi deber y con mis obligaciones, pero es que tienen que actuar", ha insistido.

RECRIMINA A SÁNCHEZ QUE APLACE SU COMPARECENCIA A FINALES DE MES

Después de que este domingo el presidente del Gobierno admitiera "problemas y tropiezos" y alertara contra la oposición "marrullera", Feijóo le ha replicado que la oposición "no es marrullera" sino que lo que pide es "decencia" y que haya elecciones en España. "Pero ¿qué más quiere usted? Usted lo que le tiene miedo es a la democracia", ha espetado a Sánchez.

Asimismo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que aplace su comparecencia en el Congreso hasta el 24 de junio, después del Consejo Europeo, como si la corrupción fuera "un tema menor". "Sánchez no debería ir a las Cortes sino es para disolverlas", ha enfatizado.

Ante la visita del Papa, considera que no sabe si Sánchez va a conseguir un milagro, pero lo que no va tener es "el perdón de Dios de todo lo que ha hecho". "No le pido que se confiese con el Papa, pero le pido que se confiese delante de los tribunales", ha apostillado.

CREE QUE SÁNCHEZ ES EL "UNO"

Feijóo ha afirmado que esta legislatura "está exhausta" y "ya no da más de sí". "Y lo más grave también es que cuando cogemos los sumarios y observamos lo que dicen las tramas de corrupción, le llaman el 'Uno', lo cual quiere decir que la corrupción es él", ha dicho, en alusión a Pedro Sánchez.

El líder del PP ha recordado que en 2018 fue José Luis Ábalos, que luego fue nombrado ministro de Transportes, el que subió a la tribuna del Congreso en la moción de censura contra Mariano Rajoy, "y está en la cárcel". Según ha añadido, Sánchez habló entonces de decencia y presupuestos y España lleva toda la legislatura sin cuentas públicas y el presidente envuelto por los casos de corrupción de su Gobierno, su partido y su familia: "El destino ha hecho una gran jugada".

Feijóo ha deslizado que Sánchez aprovechó su retiro de cinco días para dictar un "manual de instrucciones" para "activar las cloacas" del Estado contra fiscales, jueces, guardia civil y medios de comunicación. "En fin, la situación es gravísima", ha reiterado, para añadir que se trata de "11 sumarios" que suman centenares de penas.

En cuanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que ha pasado "de blanquear dictaduras a blanquear capitales". A su entender, este caso --tras ser imputado por el rescate de Plus Ultra-- es "una bomba en los cimientos del PSOE", que conllevará un antes y un después para este partido. Además, ha acusado a Sánchez de ser "colaborador necesario" del expresidente porque el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros.