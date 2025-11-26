Feijóo ve a Sánchez "peligroso para la democracia" y el presidente insiste en criticar la condena al fiscal general

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el presidente del Gobierno diga al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, "cómo tiene que recurrir" tras la condena del Tribunal Supremo y ha afirmado que cada vez es "más peligroso para la democracia". En su réplica, Pedro Sánchez ha resaltado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y le ha recriminado su "obediencia ciega" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, Feijóo ha recordado que la pasada semana acabó con el fiscal general de Estado "condenado por delinquir" y ha añadido que estos días Sánchez "vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro", sobre "el que pesan 43 años de prisión", en alusión a la citación al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y su posible entrada en prisión.

Ante el "bochorno" que, a su juicio, rodea al presidente del Gobierno, Feijóo ha recriminado a Sánchez que le diga al Tribunal Supremo "lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir".

También ha reprochado a Sánchez que, pese a que "desconoce la sentencia, esté "en contra de ella". "Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española", ha enfatizado, para añadir que en una situación normal, el Gobierno "respetaría a los jueces" no llamaría "mentiroso" al Tribunal Supremo.

SÁNCHEZ: "LA IZQUIERDA NO PIDE MI PERMISO NI PERDÓN PARA GOBERNAR"

Después de que Feijóo le haya preguntado a Sánchez si va a pedir perdón a los españoles" tras la condena a García Ortiz, el presidente del Gobierno ha dicho que su Ejecutivo "va a estar siempre con la verdad". "Perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa", le ha espetado.

Sánchez ha asegurado que "la izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar" y ha sacado pecho de su gestión, con "22 millones de personas ocupadas, creciendo lo que no crece otra economía en Europa, y reduciendo el déficit y la deuda pública".

En cuanto al fallo del TS, Sánchez ha aludido a los periodistas que "exculparon" con su testimonio al fiscal general y a las declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien, a su juicio, "efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso".

Tras asegurar que "acata el fallo del Tribunal Supremo" aunque a día de hoy "desconocen la sentencia", ha señalado que en España hay "sistemas judiciales garantistas". "Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha enfatizado. El pasado fin de semana el presidente del Gobierno ya advirtió de que hay otras instancias jurisdiccionales que se tendrán que pronunciar cuando se conozca la sentencia, en referencia al TC.

Sánchez ha criticado además el respaldo de Feijóo a la presidenta madrileña. "Entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es la obediencia ciega", ha afirmado.

Finalmente, el presidente del Gobierno ha presumido de situar al frente del Ministerio Público --tras la renuncia de García Ortiz-- a Teresa Peramato, "una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y feminista".

FEIJÓO: "SOLO ESTÁ AQUÍ DE CUERPO PRESENTE"

Durante su intervención, el jefe de la oposición ha dicho que lo que "verdaderamente inquieta" al presidente del Gobierno "es que se vuelvan a abrir las puertas de prisión para que entre alguno de los suyos". "Pero qué normalidad garantiza usted si sólo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana?", ha exclamado.

Feijóo ha asegurado que Sánchez "es el único" de la "cuadrilla" que está en libertad --aludiendo a aquellos que le acompañaron en las primarias del PSOE para llegar a la Secretaría general del partido--, añadiendo que "siempre podrá decir que no les conocía de nada y que nunca los ha visto, como ha dicho con Otegi".

"¿Es que no sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza?", le ha preguntado, recordando que en 2023 "le dijo al señor Ábalos que lo echaba de menos y lo volvió a incluir en listas" y que, ahora, ha recuperado a Paco Salazar, despedido de La Moncloa por acoso sexual y que ha vuelto a trabajar para el Gobiern

Feijóo ha asegurado que "gobernar no es vivir en el palacio de la Moncloa" o "controlar la televisión pública" y el "resto de las instituciones". "Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años", ha dicho, para añadir que "se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha cortado su tiempo pero el PP ha señalado después que esa serie se titularía "Anatomía de un farsante".

Sánchez le ha respondido entonces que entre las "virtudes" de Feijóo "no está el de ser un buen parlamentario". "No por la forma en la que dice las cosas, sino por lo que dice, porque no proponen nada", ha zanjado.