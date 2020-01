AMP.- Filipinas.- La vicepresidenta de Filipinas tilda de "fracaso masivo" la lucha contra las drogas de Duterte

Publicado 07/01/2020 16:51:46 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, ha asegurado que la lucha contra las drogas llevada a cabo por el Gobierno del presidente, Rodrigo Duterte, ha sido un "fracaso masivo" ya que las incautaciones llevadas a cabo durante los tres últimos años y medio no han superado el 1 por ciento de las drogas que circulan por el país de manera ilegal.

"La restricción de la oferta, como aspecto de la estrategia general contra las drogas ilegales, ha sido un fracaso masivo", ha asegurado a través de un informe tras su breve periodo como copresidenta de la Comisión Antidroga.

"A pesar de una campaña implacable y costosa contra las drogas en los últimos tres años y medio, las cifras oficiales del Gobierno sobre las sustancias ilegales incautadas palidecen mucho en comparación con el consumo total estimado", ha explicado la principal rival política del dirigente filipino.

Duterte, por su parte, no ha tardado en criticar las palabras de Robredo, y se ha referido a ella como una "metedura de pata colosal". Así, ha asegurado que el informe y las recomendaciones difundidas por la vicepresidenta son "falsas" y que solo tienen como objetivo convertirse en algo "relevante".

"Ya saben, durante todos estos años ella no ha hecho nada", ha aseverado Duterte, según informaciones del diario local 'Phil Star'. En este sentido, ha pedido a Robredo que se abstenga de darle ninguna lección sobre el asunto y ha recalcado que "si en algún momento se convierte en presidenta, entonces podrá hacer las cosas que sugiere".

"Que no me sermonee", ha insistido poco antes de añadir que Robredo no debería haber ganado la Vicepresidencia. "Esto fue realmente un error", ha subrayado.

El presidente filipino designó en el mes de noviembre a Robredo como parte destacada del Comité Antidrogas después de que la líder del Partido Liberal se impusiera en las elecciones a la Vicepresidencia y por sus fuertes críticas hacia la campaña del Gobierno contra las drogas, la cual ha dejado casi 6.000 víctimas mortales.

Sin embargo, 18 días después, Robredo fue cesada en el cargo por Duterte, quien llegó a llamarla "cabeza de chorlito", puesto que supuestamente había "desperdiciado" su oportunidad y utilizado su cargo "para atacar los métodos" del Gobierno.

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN FILIPINAS

La guerra contra las drogas se ha convertido en la principal política de Estado de Duterte. Sin embargo, la forma que ha tenido de lidiar con el problema ha causado alarma internacional, pues, según fuentes de Naciones Unidas, se ha producido un "asombroso" aumento del número de asesinatos por parte de la Policía.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en julio una resolución para investigar las acciones del Gobierno de Duterte. A su vez, el Tribunal Penal Internacional está llevando a cabo un examen preliminar por denuncias de crímenes contra la humanidad.