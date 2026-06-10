La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que han dado cuenta de que han remitido al magistrado Santiago Pedraz la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con personas señaladas en la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El juez preguntó si existieron visitas a la sede de la Fiscalía por parte de Díez, Teijelo, el abogado Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en el 'caso Leire Díez', o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, José García Cabrera, citado como testigo en la causa.

Las fuentes han detallado que "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas y no precisan en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Y han añadido que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. Y han precisado que, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Una solicitud de información que se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales.

La sucesora de García Ortiz como fiscal general, Teresa Peramato, nombró a Villafañe fiscal ante el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.

GARCÍA ORTIZ NO DIO INDICACIONES

Desde la Fiscalía General del Estado han informado de que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna" de García Ortiz, al tiempo que han asegurado que "ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía".

Y han indicado que "se entendió por los fiscales que la narración efectuada" por Teijelo "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

Del mismo modo, han señalado que García Ortiz "fue informado 'a posteriori'" de las mencionadas reuniones, añadiendo que en los registros de la Secretaría Técnica "no existe ninguna denuncia" formulada por Teijelo en los años 2025 y 2026.

También han precisado que Díez presentó una denuncia en septiembre de 2025 contra "J. G. G.", que fue remitida a la Fiscalía Superior de de Madrid y que archivada el pasado diciembre "por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación de los hechos denunciados más allá de sus meras afirmaciones".

Por otro lado, las fuentes han señalado que el Ministerio Público también ha trasladado al juez información sobre las denuncias presentadas por parte del exasesor ministerial Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, como preguntó el juez Pedraz.

Así, han indicado que la Fiscalía General del Estado recibió "un total de cinco escritos/denuncias en el periodo indicado" y han detallado que "en todos los casos fueron archivadas", bien por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, por la Fiscalía Anticorrupción o por la Fiscalía Provincial de Madrid.