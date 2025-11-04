El Gobierno cree que Mazón desprecia a las víctimas y reprocha a Feijóo que deje la C. Valenciana en manos de Vox

La ministra de educación, formación profesional, y deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 4 de noviembre de 2025, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón --que anunció en la víspera su dimisión--, que despreciase a las víctimas de la dana en su discurso de renuncia, le ha afeado que no convoque elecciones y finalmente ha acusado al Partido Popular de dejar el futuro de la Comunidad Valenciana en manos de Vox.

Además, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros vayan a acudir a la comisión de investigación en el parlamento autonómico sobre la catástrofe de hace un año porque no tienen obligación de hacerlo, según ha indicado.

"Al señor Mazón le ha derrotado el coraje y la decencia de las víctimas", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, subrayando que sus declaraciones son "indignas" porque ha mentido, repartido culpas y no ha asumido ninguna responsabilidad.

Además ha tratado de poner el foco sobre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando que ha demostrado una falta absoluta de liderazgo y ha dejado "en manos de la ultraderecha" el futuro de la Comunidad Valenciana.

"Entre que sean los valencianos o la ultraderecha la que decida el futuro de la Comunidad Valenciana, han decidido que sea la ultraderecha, que sea Vox", ha señalado. No obstante piensa que "más pronto o más tarde" los ciudadanos de esta comunidad votarán y "sin duda dejarán atrás estos años aciagos de coalición negacionista".

En la misma línea, sostiene que la renuncia de Mazón ha sido decidida por él "ni mucho menos sugerida por Feijóo" sino que han sido las víctimas quienes le han "derrotado".

"Y la declaración que hizo el señor Mazón el día de ayer, pues es una muestra de la altura política y personal que ha demostrado desde el primer momento que lleva ocupando la presidencia de la Generalitat de Valencia", ha recriminado.

Además ha pedido escuchar a las víctimas de la dana, que este mismo martes en el Congreso que cargaron la responsabilidad al dirigente autonómico señalando que a sus familiares les mató su "mala gestión".

ASCENSO DE VOX EN LAS ENCUESTAS

A este respecto, Alegría ha sido interrogada sobre las encuestas en esta comunidad, que reflejan una importante subida de Vox ante la caída del PP, pero no así del bloque de izquierda y en especial del PSOE que pierde varios escaños según los sondeos publicados.

A su juicio se debe "combatir a la ultraderecha" haciendo frente "a sus bulos" y políticas "negacionistas, machistas y de recortes". "Desde luego, como no se le combate, es mimetizándose con ella, como está haciendo el Partido Popular con Vox", ha lanzado a renglón seguido.