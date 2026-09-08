Gobierno desclasifica 40 documentos por la crisis de Ceuta y se abre a publicar más si hubiera: "Nada que esconder"

(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma S - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado que serán 40 los documentos que se van a desclasificar, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos y ha subrayado que se publicarán más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder".

Saiz ha explicado que a partir de este miércoles, a través de la web de Moncloa, se podrá acceder "a todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España" y ha defendido que la ciudadanía podrá acceder a "la información de la que se dispone", porque actúan desde la transparencia.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha señalado que son en torno a 40 los documentos que se harán públicos y, para ello, el Gobierno ha realizado "una labor importante de anonimizar" para desclasificar y compartir los informes "que tuvieran relevancia".

Además, ha recordado que aquellos textos que afecten a la Seguridad Nacional tienen su "cauce" en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Desde el Gobierno han dejado claro que si en un futuro surgen nuevos documentos en relación con los hechos y el periodo en cuestión, también serán publicados a menos que afecten a la seguridad nacional, en cuyo caso serán tramitados a través de la citada comisión en el Congreso.

Por lo que se refiere a la eventual responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes, que el Gobierno niega en base a los informes de los que dispone hasta ahora y que se van a hacer públicos, Saiz ha recordado que el propio presidente, Pedro Sánchez, fue claro al asegurar que "si existen pruebas, se actuará con contundencia". "Dejemos que se esclarezcan los hechos y que se investiguen", ha apostado la portavoz.

Fuentes gubernamentales han recalcado que se trata de "todos" los documentos de los que dispone a día de hoy el Ejecutivo y que han sido elaborados por distintos departamentos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el CNI.

Asimismo, se ha decidido incluir en esos documentos, que verán la luz durante la jornada del miércoles, algunas comunicaciones entre departamentos en relación con los acontecimientos y que se han considerado relevantes.

RESPUESTA A FEIJÓO

Saiz también ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista en 'Antena 3' ha cuestionado que los informes de Ceuta que va a desclasificar el Gobierno estarán "recortados" y que se fía "mucho más" de la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional.

Para la portavoz, Feijóo "haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición" y en ser "un hombre de Estado que se colocara al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia", sin abrazarse a "las teorías conspiranoicas o la desinformación".

"El horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. Indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes", ha reprochado Saiz.