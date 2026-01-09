El Gobierno dice que Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que el PP hizo "lo de siempre": "Mentir"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El presidente del Ejecutivo y el presidente del PP, afrontan su primer cara a cara tras la DA - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que su formación hizo "lo de siempre": "Mentir".

Así se ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de X, recogido por Europa Press, en el que ha señalado que el líder de los 'populares' "rectifica y dice que no recibió información" del entonces presidente valenciano Carlos Mazón el día de la riada.

En una línea similar se ha pronunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha recordado en la misma red social que Feijóo pidió en su día que "si mentía le echasen".

"Solo recuerdo que dijo que si mentía que le echasen. Yo no quiero que suceda, porque con este zote perderán las próximas elecciones, pero ahí lo dejo", ha manifestado Puente en alusión a la declaración en la que Feijóo ha corregido sus afirmaciones iniciales.

"EUFEMISMOS PARA NO RECONOCER QUE FALTÓ A LA VERDAD"

A estas críticas se ha sumado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que las primeras declaraciones del líder del PP tras la dana "no eran ciertas" y que "falseó cuál era su conocimiento de los hechos".

A su juicio, no se trata de un "malentendido" ni de un "error", sino de "eufemismos para no reconocer que se faltó a la verdad", según ha afirmado el ministro en una entrevista de TVE.

Por otro lado, Bolaños ha sostenido que al líder del PP "lo que más le importaba" tras una tragedia con más de 200 fallecidos era "la comunicación" y que ésta estuviera dirigida por el Partido Popular y por el entonces 'president' valenciano.

En este sentido, el ministro ha subrayado que Mazón confirmó a Feijóo que había medios del Estado desplegados para atender la emergencia, una información que el líder del PP "omitió" con "el único objetivo de atacar al Gobierno de España".

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, en su testifical ante la jueza de Catarroja, el líder del PP ha asegurado que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20.00 horas y que Mazón no le informó en "tiempo real" ese día, tal y como había manifestado previamente "por error".

Feijóo, que ha declarado por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, ha explicado que cuando habló de información "en tiempo real" se refería en realidad a los días posteriores -martes y miércoles- y no al lunes 29 de octubre, jornada en la que se produjo la catástrofe.