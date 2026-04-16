El Gobierno homenajea a los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina: "La memoria es democracia"

1078610.1.260.149.20260416182925 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el acto “307, ¿dónde están?”, un homenaje a las víctimas españolas desaparecidas durante la dictadura argentina (1976-1983), en el Instituto Cervantes, a 16 de abril d - Eduardo Parra - Europa Press

Torres advierte de la "oleada de nostálgicos" en España y reprocha a Milei que minimice las cifras de víctimas de la Junta Militar

Recuerda los "nombres y apellidos" de las víctimas españolas y argentinas "para que nunca más regrese la impunidad del olvido"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha rendido homenaje este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983), defendiendo la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas como "la mejor medicina democrática" para "sanar heridas que parecían incurables".

Durante el acto homenaje '307, ¿dónde están?', celebrado en el Instituto Cervantes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su gratitud hacia todas aquellas víctimas de dictaduras, fallecidas y que les hicieron desaparecer, y ha subrayado la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. "Que nunca más la impunidad del olvido se instaure", ha reclamado.

El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) coincidiendo con el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, tal y como pidieron las víctimas, los "nombres y apellidos" de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla y cuyo único delito era, según ha denunciado, "ser fieles a la democracia", algo que también ocurrió en España con el franquismo. "La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía", ha reprochado Torres, quien también ha avanzado un homenaje en este sentido en Argentina el próximo mes.

Torres ha recalcado que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber "qué pasó y reparar el daño", a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes "en un cajón", lo que considera "un error absoluto". Ante ello, el ministro ha abogado por "desterrar para siempre esa amnesia voluntaria" que "debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata".

En este contexto, ha explicado que con la ley de memoria democrática impulsada en el Gobierno de Pedro Sánchez se han recuperado 9.000 cuerpos, ha habido 2.151 declaraciones de reconocimiento y se han declarado 37 lugares de memoria fuera y dentro de España.

LA MEMORIA, EL ANTÍDOTO ANTE LOS "ASPIRANTES AUTÓCRATAS"

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor "antídoto" para "contrarrestar la oleada de nostálgicos" que "entonan muchas veces aquello de que con Franco se vivía mejor o suben al estrado del Congreso a increpar" al vicepresidente de la Cámara Baja, en referencia al diputado de Vox que se encaró con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos", ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la "realidad histórica" y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

El ministro ha reclamado que España y Argentina, dos "países juntos", intenten curar sus heridas. "Honremos a las víctimas y contemos sus historias, que son los hilos con los que hemos tejido la democracia", ha apostillado.

EL DEBER DE ACOMPAÑAR

En el acto, presentado por el periodista de TVE Xabier Fortes y que ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el "deber de recordar y acompañar" a las víctimas. "Hay muchas familias que siguen esperando respuestas para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, por eso es imprescindible continuar la búsqueda y contar con todos los apoyos", ha abundado.

Dicho esto, ha recordado que en España se celebró en 2025 el 50 aniversario del "principio del fin" de la dictadura franquista y ha añadido que el Gobierno seguirá "dando pasos para defender la democracia" a pesar de que existan "fuerzas políticas que la quieren deteriorar agitando discursos de extrema derecha".

Al hilo, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de "acallar las voces" de "generaciones comprometidas" tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

Así, ha recordado que el Gobierno español ha trabajado "siempre" por la memoria de los exiliados con actos como la retirada de la simbología franquista "que aún perduraba", tanto en embajadas como demás edificios oficiales, o el homenaje a los diplomáticos que se mantuvieron fieles a la II República y que fueron "depurados" tras la guerra.

De esta manera, ha aprovechado para reiterar su condena a los conflictos en Oriente Próximo, así como la posición del Ejecutivo por el "cese de la violencia y el respeto al derecho internacional" como respuesta pacifista frente a las guerras.

32 IDENTIFICADOS ENTRE LOS ESPAÑOLES ARGENTINOS

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, que ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Por su parte, la que fuera fiscal general del Estado ha puesto en valor que son las víctimas de la dictadura argentina las que fueron a buscar justicia y, en España, encontraron "una puerta", que fue la jurisdicción universal. Delgado acompañó a la acusación en el proceso abierto en 2004. "Las victimas de dictadura son víctimas universales. Tenemos armas legales, independientemente de donde sea la víctima o el victimario, y debemos hacerlo para reducir ese espacio de impunidad", ha dicho, recordando las investigaciones "efectivas" que se llevaron a cabo con el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

Parrondo, además, ha añadido que la "única forma" para que no se vuelvan a repetir hechos como una dictadura es "tener memoria y saber lo que pasa". "El negar no ayuda a reconciliar una sociedad", ha concluido.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, cuyo padre sufrió la represión del régimen de la Junta Militar, ha reprochado que la falta de concienciación o de "dar la batalla" frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente "negacionista" o en España "canten el Cara al Sol". "A veces dar esa disputa es incómodo, pero hay que educar a nuestros hijos y a todas las generaciones en cuál fue el horror*, ha reivindicado.

El intérprete también ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después "juzgar a los genocidas", como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al "genocidio" en la Franja de Gaza.

Tras el evento se ha hecho entrega de una declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina, que trabaja para visibilizar y buscar justicia por las víctimas españolas.

Han participado en el acto además el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y se han podido escuchar los testimonios de Tomás Labrador, hijo y sobrino de desaparecidos. miembro de la organización H.I.J.O.S. Rosario y quien perdió a varios familiares, víctimas de la dictadura argentina. "Siempre hemos buscado justicia, jamás venganza. Y también que los victimarios no pueden pensar que tienen impunidad", ha remarcado.