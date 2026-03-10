El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y agentes sociales por la guerra en Irán

(I-D) La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iniciará esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para poner "en común" las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Irán, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que desde el Ejecutivo llevan tiempo trabajando en un "plan de rescate integral" por los efectos de la guerra, -- "que no avalamos", ha dicho--, detallando que "a lo largo de esta semana" intercambiarán "ideas" con los grupos, sindicatos y patronal, y también tendrá "en cuenta" las propuestas de la Comisión Europea.

Saiz ha informado que será el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de la interlocución con todos los grupos parlamentarios, incluyendo también a Vox, que en otras citas similares había quedado excluido.

A estas reuniones también estarán convocadas las tres vicepresidentas --María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen--, además del titular de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia ministra de Inclusión y Seguridad Social. "Es momento de analizar y de dar una respuesta adecuada y, sobre todo, eficaz", ha argumentado Saiz.

Pese a que el presidente del Gobierno no estará presente en estas reuniones con los partidos políticos, la ministra ha defendido que Pedro Sánchez lidera "absolutamente alto y claro" el 'No a la guerra' que, tal y como ha insistido, "es la mejor medida para proteger las vidas y los bolsillos de la ciudadanía".

La portavoz ha defendido que el Gobierno apuesta por el "diálogo y "pone en el centro la protección de los ciudadanos" y, por lo tanto, Sánchez "también lidera el trabajo" del plan que el Ejecutivo va a intercambiar con los partidos y los agentes sociales para paliar los efectos de la guerra. "Veremos cuál es la respuesta de cada uno de los grupos políticos ante esa llamada", ha indicado.

UNA RESPUESTA CALIBRADA

La portavoz también ha desvelado que el Ejecutivo está haciendo una "monitorización" de la situación actual y está evaluando los datos para poner en marcha una "respuesta calibrada y eficaz en un doble plano".

Por un lado, el plan contemplará un plano "coyuntural" que incluirá medidas "para proteger a hogares, a trabajadores y a empresas afectadas", pero también incluirá un plano "estructural", con medidas para acelerar "la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica".

"En esto quiero ser especialmente contundente. Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos, como en el de Ucrania, y lo volveremos a hacer porque estamos preparados", ha reiterado Elma Saiz.