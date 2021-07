Las delegaciones de la ONU y EEUU abandonan el funeral de Moise al escucharse varios disparos, según medios

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Naciones Unidas y de Estados Unidos han tenido que abandonar el funeral del presidente de Haití Jovenel Moise por el estallido de disparos en medio del evento, informa el diario estadounidense 'Miami Herald'.

De acuerdo con la enviada especial del medio, la delegación de Estados Unidos, encabezada por la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, interrumpió su visita después de que se escucharan disparos cuando el funeral comenzaba alrededor de las 10.00 horas (hora local).

Momentos después, la representante especial de Naciones Unidas en Haití, Helen La Lime, abandonó el lugar con su comitiva, de acuerdo con el mismo medio.

Momentos antes de que comenzara el funeral, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados en barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones del funeral, según el recuento de 'Gazette Haiti'.

El funeral se ha iniciado un día después de que Cabo Haitiano fuera escenario de tensiones y protestas, en algunas de las cuales se levantaron barricadas, sin que por el momento las autoridades hayan facilitado un balance de posibles víctimas o detenidos, según la agencia haitiana Alter Presse.

Las protestas estuvieron protagonizadas por personas que reclamaron "justicia" tras el asesinato de Moise, después de que el nuevo primer ministro, Ariel Henry, llegara a la ciudad para participar en las exequias, en las que ha participado la viuda de Moise, Martine Moise, quien resultó gravemente herida durante el ataque.

La mujer aseguró durante su comparencia en el funeral que no busca venganza por el magnicidio, sino que solo desea que se haga justicia que no desea venganza por el magnicidio de su esposo, solo desea que se haga justicia, e instó a la población a no caer en el miedo, según informa la cadena TeleSur.

Martine Moise ha denunciado durante la jornada de este viernes que su marido fue "abandonado" y "traicionado", al tiempo que ha censurado que el asesinato se produjo con "crueldad" y "barbarie".

En este sentido, ha afirmado que Moise fue asesinado por sus planes de garantizar electricidad a todo el país durante las 24 horas y su "deseo de defender a los más desfavorecidos". "Perdimos una batalla pero no la guerra", ha agregado, antes de hacer una referencia a los "oligarcas corruptos".

Por su parte, el hijo mayor del mandatario, Joverlein Moise, ha presentado a su padre como un hombre "honesto" que ha sido asesinado "por un conjunto de sectores". "Se puede matar a mi padre pero no a sus ideas", ha apostillado, antes de afirmar que la lucha liderada por su padre "continuará", sin dar más detalles.