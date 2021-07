AMP.- Haití.- El primer ministro interino de Haití se compromete a realizar elecciones de acuerdo al calendario de Moise

El primer ministro designado por Moise rechaza el Gobierno de Joseph

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, ha mantenido este miércoles una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que se ha comprometido después del asesinato del presidente Jovenel Moise a "la realización de elecciones inclusivas y creíbles según el calendario establecido".

"El jefe de Gobierno se compromete a dialogar con los líderes de la oposición y otros actores para apaciguar el clima sociopolítico y para facilitar la realización de elecciones inclusivas y creíbles según el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional", se lee en un comunicado compartido por la cuenta de Twitter del primer ministro.

Asimismo, ha indicado que Blinken ha expresado "su más sentido pésame a la familia presidencial, el Gobierno y el pueblo haitiano" y que ha pedido "a todos los actores de Haití que se sumen al llamado a la calma lanzado por Joseph".

Desde el Departamento de Estado del país norteamericano, también se ha informado de esta llamada en un comunicado en el que se ha indicado que Blinken "reiteró el compromiso continuo de Estados Unidos de trabajar con el gobierno de Haití en apoyo del pueblo haitiano y la gobernabilidad democrática, la paz y la seguridad".

Joseph, quien asumió las riendas de forma interina el pasado mes de abril, ha dado un golpe sobre la mesa en forma de estado de sitio e invitando a todas las partes a unirse en aras de la "continuidad" de la poca institucionalidad que le queda al país.

En las últimas horas, también se ha reunido con otros grupos para tratar el asesinato y la deriva política del país. "El primer ministro quiere asegurar a los socios de la comunidad internacional que él tiene el control de la situación y que, bajo su presidencia, el Consejo de Ministros asegura la continuidad del Estado", ha compartido.

Moise había dibujado un calendario electoral que ha ido variando sobre la marcha, a medida que ha empeorado la situación del país más pobre del hemisferio occidental. Inicialmente, se había convocado en abril un referéndum para reformar la Constitución, pero la incertidumbre derivó en un primer aplazamiento a junio y, después, hasta el 26 de septiembre, coincidiendo con la primera vuelta de los comicios legislativos y presidenciales.

EL PRIMER MINISTRO DESIGNADO RECHAZA EL GOBIERNO DE JOSEPH

Esta misma semana, el presidente había designado como nuevo primer ministro a Ariel Henry, un antiguo responsable de Interior al que encargó, entre otras tareas, "solucionar el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Consejo Electoral para la realización de las elecciones generales y el referéndum".

Henry ha denunciado este miércoles el asesinato de Moise a la vez que ha rechazado el Gobierno de Joseph y ha desaprobado algunas de las decisiones tomadas por este, como la declaración de estado de sitio.

En una entrevista concedida a 'Le Nouvelliste', ha expresado que Joseph "ha hecho un buen trabajo", sin embargo, ha apuntado que considera que Haití no se encuentra "en una situación que requiera un estado de sitio". "Creo que es un poco apresurado", ha dicho.

Asimismo, ha reivindicado su derecho a asumir su cargo. "Soy primer ministro y estaba en proceso de elegir a los miembros de mi gabinete, un proceso que está muy avanzado", ha apuntado, si bien ha considerado que el Gobierno de Joseph "no es un gobierno de pleno derecho" y que este forma parte de su Gobierno como ministro de Exteriores.

"Si no hubiera necesidad de otro gobierno, creo que el presidente Jovenel Moise no me habría designado primer ministro", ha considerado.

Asimismo, ha llamado a "sentarse" porque "en el contexto actual" es necesario "un diálogo" a la vez que ha indicado que se encuentra en permanente contacto con Joseph y "con cierto número de personas" de la comunidad internacional.

Respecto a cuándo se anunciará su Gobierno, ha precisado que había un calendario planificado con Moise, por lo que en este momento "hay que llegar a un consenso con todos los actores".

El estado de sitio, que la legislación haitiana plantea en principio para un periodo inicial de 15 días, sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad e implica la instauración de tribunales militares. También abre la puerta al control de los medios de comunicación, según un reciente análisis del periódico 'Le Nouvelliste'.