Illa se reincorpora y promete recursos, "exigencia y ambición" en Rodalies y servicios públicos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional - GOVERN

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reincorporado este lunes a sus funciones al frente del Govern y ha asegurado que este está plenamente dedicado a reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha citado Rodalies, y a dedicar para ello todos los recursos que hagan falta, textualmente, y la "exigencia y ambición" de su Ejecutivo.

Lo ha dicho en una declaración institucional en su reincorporación a sus funciones de presidente en el Palau de la Generalitat, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica, y con varios frentes abiertos: la crisis en Rodalies, las huelgas de docentes y sanitarios y en medio de la negociación para los Presupuestos con los Comuns, y pendiente de abrirse formalmente con ERC.

El presidente ha afirmado que ha sido plenamente consciente de la situación y los días difíciles, en sus palabras, en Cataluña durante su delegación de funciones; ha reconocido la tarea del Govern durante este mes; ha agradecido al sistema de salud pública catalán, al equipo médico que le ha atendido y a su familia; y ha agregado que se reincorporará progresivamente, siguiendo las indicaciones médicas y "con muchas ganas, energía y determinación".

"OFRECER SOLUCIONES"

Illa ha sostenido que el momento actual en Cataluña, tras estos días difíciles, pasa por ofrecer soluciones, respuestas y la verdad, y tomar conciencia de que la prioridad absoluta debe ser la seguridad y la protección, y ha añadido: "Debemos tener plena confianza en que Catalunya está preparada para afrontar y resolver cualquier situación".

Se ha referido directamente a la situación en Rodalies, y ha asegurado que el Govern está plenamente dedicado a preparar mejor Cataluña, reforzar los servicios públicos e infraestructuras, y a hacerlo de forma exhaustiva, metódica y rigurosa.

"Decisión a decisión, acuerdo tras acuerdo, obra a obra, mejora a mejora hasta el final. Hasta garantizar la calidad y la excelencia que trabajadores, servidores públicos, usuarios, empresas y toda la ciudadanía merecemos", ha dicho.

TIEMPOS "DECISIVOS"

Según el presidente, vienen meses importantes y "decisivos para el futuro de Cataluña", y que será el momento de convertir los buenos deseos para Cataluña en compromisos reales.

"Sé lo que Cataluña necesita. Sé lo que los catalanes y catalanas reclaman. Sé lo que hace falta hacer. Y hoy les digo, de nuevo, que lo haremos", y ha añadido que todo el mundo debe cumplir con su deber y su trabajo para ello.

AGRADECIMIENTO A LOS SANITARIOS

Illa ha iniciado su declaración institucional afirmando estar feliz de poder reincorporarse a sus funciones, con ganas, energía y determinación, pero con un "profundo sentimiento de agradecimiento".

"Si he podido superar la dolencia y reincorporarme a la vida diaria no es fruto de la suerte ni por casualidad. Gracias a nuestro sistema de salud público ya todas las personas que lo conforman", ha destacado.

Ha explicitado el agradecimiento a su familia y a los que le rodean, y a todo el equipo que le atendió en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y ha señalado la "excelencia" del sistema de salud pública catalán, que tiene recorrido de mejora, ha puntualizado, pero vocación de excelencia.

También ha dicho que en un hospital público "todos somos iguales", y que se forma una gran familia y vínculos entre pacientes, personal médico y técnicos.

"LO MÁS IMPORTANTE ES CUIDARNOS"

Ha añadido que ha aprendido en este periodo, que ha sido duro, pero aleccionador y gratificante, que lo más importante es cuidarse: "Cuidarse a uno mismo y cuidarnos entre nosotros", y que en ocasiones es necesario parar, tomar perspectiva y reflexionar.

También que cosas como la familia, la amistad y la salud no tienen precio: "No podemos permitir la mercantilización de nuestro bienestar ni de los valores humanos que lo sustentan", y ha apostado por la humanidad y por la buena política y la política noble.

"Esa humanidad es lo que hoy está en juego en el mundo. También en nuestra casa. No podemos caer en la trampa de deshumanizarnos entre nosotros. En circunstancia alguna: ni en el debate político, ni en las relaciones humanas, ni en las relaciones entre territorios. Los representantes públicos tenemos este primer deber ineludible: dar ejemplo de humanidad", ha añadido.