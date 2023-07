Muere la cantante irlandesa Sinéad O'Connor a los 56 años

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años de edad, según ha adelantado el portal 'Irish Times'.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco 'I Do Not Want What I Haven't Got', editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción 'Nothing Compares 2 U', compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo 'Tom Tom Macute' hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de 'U2' y 'The Edge' y colaboró en la composición de la banda sonora de la película 'Captive'. En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, 'The Lion And The Cobra', que consiguió una nominación para los premios Grammy.

Tras su gran éxito a principios de década de los 90, lanzó en 1992 su tercer álbum, 'Am I Not Your Girl?', una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Puso también voz a la banda sonora de la película 'En el nombre del padre', en colaboración con Bono de U2.

En un comunicado, la familia de la artista ha confirmado la noticia. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil", han señalado.