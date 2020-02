AMP.- Irlanda.- El Parlamento aplaza durante dos semanas la elección del primer ministro tras la sesión sin acuerdo

Publicado 21/02/2020 2:14:51 CET

El Parlamento de Irlanda ha aplazado durante dos semanas la elección de la persona que ocupará el cargo de primer ministro después de que la sesión celebrada este jueves se haya cerrado sin acuerdo.

Durante este tiempo se espera que los partidos mantengan conversaciones, según ha recogido el diario local 'The Irish Times'. No obstante, hasta el momento, no hay visos de que el estancamiento derivado de las elecciones legislativas del 8 de febrero vaya a superarse.

La sesión de este jueves se ha cerrado con la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, como la candidata más votada. En concreto, ha obtenido 45 votos a favor, 84 en contra y 29 abstenciones, lejos de los 80 necesarios para el nombramiento.

En total, han sido votadas las candidaturas de cuatro personas durante la jornada, la primera de las cuales fue la del actual 'taoiseach', Leo Varadkar, quien ha obtenido 36 votos a favor y 107 en contra, con 16 abstenciones.

Posteriormente, el líder de Fianna Fáil, Micheál Martin, ha recabado 41 votos a favor. Por último, los parlamentarios han rechazado igualmente la candidatura del líder del Partido Verde, Eamon Ryan, quien sólo ha conseguido el apoyo de sus doce parlamentarios, según ha informado la cadena de televisión irlandesa RTÉ.

De esta forma, Varadkar se trasladará a la residencia presidencial, Áras as Uachtaráin, para presentar su dimisión al presidente, Michael Higgins, y permanecerá en el puesto de forma interina hasta que el Parlamento elija a su sucesor.

El Sinn Féin ganó las elecciones legislativas celebradas el 8 de febrero por un estrecho margen que le permitió imponerse a los dos partidos que tradicionalmente dominaban la política irlandesa, el Fine Gael y el Fiana Fáil.

Por el momento, los esfuerzos para intentar formar gobierno han permanecido estancados, ya que tanto el Fine Gael como el Fiana Fáil han rechazado la opción de formar parte de un Ejecutivo con el Sinn Féin.