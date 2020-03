AMP.- Israel.- Gantz es elegido presidente de la Knesset y parte la coalición opositora en Israel

Primer paso de cara a un posible acuerdo de unidad con el Likud de Netanyahu

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de la coalición israelí Azul y Blanco, Benjamin Gantz, ha sido elegido este jueves como presidente del Parlamento de Israel, lo que ha provocado una ruptura interna de su grupo, en medio de las informaciones sobre un acuerdo de unidad con el Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La Presidencia de la Knesset quedó vacante el miércoles cuando Yuli Edelstein dimitió tras negarse a aplicar un fallo del Tribunal Supremo que le ordenaba convocar una votación sobre su cargo, que probablemente iba a perder.

Edelstein anunció el 18 de marzo el cierre del pleno durante al menos una semana argumentando en un primer momento que se debía a la pandemia de coronavirus y posteriormente a que los dos principales partidos no han logrado un acuerdo para la formación de los comités parlamentarios.

Sin embargo, el Supremo ordenó que convocara la sesión para la votación el miércoles, lo que fue criticado por el Likud. Finalmente, prefirió dimitir a proceder a la sesión, en la que Meir Cohen, respaldado por Azul y Blanco --y más concretamente por Yesh Atid, del 'número dos' de la coalición, Yair Lapid--, partía como favorito.

En este contexto, Gantz ha presentado durante la jornada su candidatura al cargo, provocando las críticas de Yesh Atid --que ha decidido no presentar a Cohen-- y de Telem, que han anunciado que abandonan Azul y Blanco.

En sus primeras declaraciones tras la votación, en la que ha sido el único candidato, ha subrayado que "la democracia israelí ha ganado" y ha argumentado que ha elegido "unir a la gente y no dividirla".

"Prometo a todos los israelíes hacer lo correcto en estos momentos. La Knesset trabajará para la población y los ciudadanos, para todos ellos", ha dicho Gantz, quien ha obtenido 74 votos a favor y 18 en contra. Los otros 28 parlamentarios se han abstenido.

Así, ha manifestado que "no pondrá en peligro los principios por los que más de un millón de ciudadanos votaron", al tiempo que ha dicho que espera seguir trabajando con sus ahora antiguos compañeros de coalición.

De esta forma, Gantz ha dicho que no es un día feliz para él, pero sí "uno importante", antes de recordar que el país lleva cerca de un año con un Gobierno en funciones, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Hemos pasado por repetidas elecciones que han costado miles de millones de shekels de los sistemas de sanidad, educación y defensa. Junto a ello, ha aumentado el diio, siendo la división la principal amenaza existencial para Israel", ha zanjado.

GOBIERNO DE UNIDAD

La candidatura de Gantz ha llegado en medio de las informaciones en medios locales que apuntan a un acuerdo de unidad entre él y el Likud --que encabeza a un bloque de partidos derechistas y religiosos-- para un reparto de poder.

Según recoge la cadena de televisión israelí Channel 12, Gantz sería presidente de la Knesset temporalmente --hasta la formación del gobierno de unidad--, tras lo que el cargo pasaría a manos de un parlamentario del Likud.

Posteriormente, Gantz pasaría a ser ministro de Exteriores y a ocupar el cargo de primer ministro dentro de 18 meses, periodo durante el cual Netanyahu se mantendría en el puesto. Sin embargo, este acuerdo no ha sido anunciado de forma oficial por el momento.

El diario 'Haaretz' ha apuntado que, a pesar de que el partido Resiliencia de Israel que encabeza Gantz cuenta con menos escaños que el bloque derechista liderado por Netanyahu, tendrá la mitad de las carteras en el Ejecutivo.

CRÍTICAS DESDE LA COALICIÓN

Tamar Zandberg, parlamentaria del izquierdista Meretz, ha criticado duramente a Gantz desde el Parlamento y ha recalcado que su partido "no jugará papel alguno en esto".

Así, ha dicho a Gantz que "terminará siendo una alfombra bajo los pies de un supuesto delincuente, un incitador y un racista". "Estamos sorprendidos e intentando asumir la profundidad de la decepción", ha lamentado.

Zandberg ha acusado además a Gantz de "causar un desastre a los millones de votantes que (...) buscaron una alternativa (a Netanyahu)", en referencia a los que apostaron por Azul y Blanco en las últimas elecciones.

Por su parte, Lapid ha resaltado que Gantz "ha decidido romper Azul y Blanco para trepar al Gobierno de 'Bibi'", apodo por el que es conocido Netanyahu. "Es incomprensible", ha zanjado.

EL MANDATO DE GANTZ

Azul y Blanco contaba hasta ahora con la mayoría de los escaños en el Parlamento gracias a los apoyos de la Lista Conjunta --una coalición de partidos mayoritariamente árabes que obtuvo 15 escaños-- y Yisrael Beitenu, el partido del exministro Avigdor Lieberman, quien cuenta con siete escaños.

De hecho, esta mayoría de apoyos tras el respaldo de Lieberman llevó al presidente de Israel, Reuven Rivlin, a concederle el mandato para intentar conformar un Gobierno.

Netanyahu había apostado durante las últimas semanas por un gobierno de unidad o emergencia ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento ocho muertos y más de 2.650 casos en Israel.

El país ha tenido que celebrar tres elecciones parlamentarias en menos de un año debido a la falta de acuerdo para formar una coalición que cuente con mayoría en el Parlamento.

Hasta ahora, Gantz había descartado cualquier tipo de coalición que mantuviera en el cargo a Netanyahu citando su imputación por supuestamente por aceptar sobornos, fraude y violación de la confianza.