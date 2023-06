AMP.-Israel/Irán.- Israel dice que podría "actuar" ante posibles "acontecimientos negativos" en programa nuclear de Irán

Advierte de que una guerra con Hezbolá será "siete veces más dura para Líbano" que para Israel



MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Herzi Halevi, ha advertido de que los posibles "acontecimientos negativos" en torno al programa nuclear de Irán podrían provocar una "acción" por parte de las fuerzas israelíes, en el marco del estancamiento de las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015, dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018.

"Irán ha logrado más progresos que nunca en el enriquecimiento de uranio. Estamos examinando de cerca otros aspectos de su camino hacia las capacidades nucleares", ha dicho. "Sin entrar en detalles, hay posibles acontecimientos negativos en el horizonte que podrían derivar en una acción", ha apuntado, sin más detalles.

"Nosotros tenemos capacidades y otros tienen capacidades. Tenemos la capacidad de golpear Irán. No somos indiferentes ante lo que Irán está intentando construir a nuestro alrededor y es difícil que Irán sea indiferente a la línea que estamos adoptando", ha explicado, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha subrayado que las capacidades israelíes frente a Irán "son buenas", si bien ha abogado por "fortalecerlas" para "poder llevar a cabo una campaña amplia contra Irán". Halevi ha argüido que una potencial guerra con Teherán se desarrollaría en varias áreas y ha hablado de "un juego contra cinco jugadores".

El jefe del Ejército israelí ha emitido además una advertencia al partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha sostenido que el grupo "está muy disuadido de una guerra abierta contra Israel". "Hezbolá cree que entiende cómo pensamos. Esto les ha llevado a desafiarnos donde es seguro que no derivará en una guerra", ha sostenido.

"Estamos bien preparados en el área norte. Una campaña en la zona norte sería difícil a nivel interno. Sabremos cómo hacerle frente, pero será difícil. Sin embargo, será siete veces más duro para Líbano, e incluso más para Hezbolá", ha zanjado Halevi.

Por su parte, el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, ha dicho que "los jóvenes libaneses están deseando tender una emboscada a los agresores sionistas", sin especificar si hacía referencia a Hezbolá, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

"La depresión de los sionistas, el fracaso de los estadounidense y la frustración de sus aliados es obvia a día de hoy", ha destacado durante un acto en la capital, Teherán, para celebrar la liberación de la ciudad de Jorramshahr de la ocupación iraquí durante la guerra entre ambos países entre 1980 y 1988.

Además, fuentes oficiales iraníes han señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que "Irán no es belicista, pero el mundo debe ser consciente de que no habría 'líneas rojas' en la respuesta de Teherán a Israel". "Israel está sufriendo debilidades internas sin precedentes y pretende parecer fuerte", han manifestado.

Una segunda fuente iraní ha reseñado que las amenazas de Israel sobre posibles ataques contra instalaciones nucleares son "terrorismo oficial" y ha criticado el "silencio internacional" ante estas declaraciones. Asimismo, ha insistido en que las "crecientes amenazas demuestran que Israel es la fuente de la inseguridad y la inestabilidad en la región".

Las palabras de Halevi han llegado poco después de que el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército israelí, Aharon Haliva, indicara que el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, "está cerca de cometer un error" que podría desencadenar un conflicto, después de que el grupo realizara durante el fin de semana una serie de maniobras en el sur de Líbano, una medida también criticada por parte de numerosos políticos libaneses.

Haliva, dijo que "las posibilidades de una escalada que se deteriore en una guerra no son bajas", antes de recalcar que "la confrontación" entre Israel e Irán "se ha convertido en directa" durante los últimos años y aseverar que Irán "es una verdadera amenaza para Israel".

Además, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, indicó el lunes que el Ejército ha "duplicado" el número de ataques contra objetivos iraníes en Siria desde que asumiera el poder tras imponerse en las elecciones celebradas en 2021, en pleno repunte de las acusaciones mutuas sobre las tensiones bilaterales.