AMP.- Italia.- El centroizquierda logra una victoria clave en la región de Emilia Romaña y la derecha gana en Calabria

Publicado 27/01/2020 15:03:43 CET

Conte asegura que Salvini ha sido "el gran derrotado" en la cita electoral regional del domingo

ROMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de centroizquierda, Stefano Bonaccini, ha logrado una clara victoria en las elecciones en la región de Emilia Romaña, en el norte de Italia, manteniendo así una plaza que ha ostentado la izquierda desde 1945, según ha informado la agencia de noticias Adnkronos.

Con el voto escrutado en 4.485 mesas de un total de 4.520, el presidente saliente y candidato a la reelección, Stefano Bonaccini, ha logrado el 51,41 por ciento de los sufragios frente al 43,65 por ciento de la candidata de centroderecha, Lucia Borgonzoni.

En la región de Calabria, con 2.183 mesas escrutadas de un total de 2.420, la candidata de la formación de derecha Forza Italia, Jole Santelli, ha logrado la victoria con el 55,35 por ciento de las papeletas, frente al 30,26 por ciento que ha conseguido Pippo Callipo.

En Bolonia, el presidente de Emilia Romaña, Stefano Bonaccini, ha expresado su "satisfacción" por lo que ha definido como un "resultado extraordinario", al tiempo que ha recordado que su formación partía con una desventaja de entre 7 y 8 puntos desde las elecciones europeas.

Bonaccini ha dicho que espera que la Liga, liderada por Matteo Salvini, tome nota de los resultados en Emilia Romaña. "Espero que esto sirva como enseñanza a la Liga, que ha intentado transformarlo en una batalla de Salvini contra Bonaccini que tenía poco sentido. Debería haber sido de Bonaccini contra Borgonzoni pero han querido transformarla en Salvini contra Bonaccini y ha ganado Bonaccini", ha destacado. "Espero que sirva de enseñanza a la Liga, que algún secretario de la Liga en Emilia Romaña me pida disculpas por las cosas que me han dicho en estos meses", ha añadido.

Bonaccini ha dicho que la victoria del centroizquierda demuestra que se puede tener una coalición de Gobierno sin que haya enfrentamientos entre las partes que conforman la alianza. "Hace falta tener la ambición de que imaginar que hay mucha más gente que pensamos, que es lo que han dicho también las sardinas, que no hace falta una política solo con rabia, odio, incitación y gritos", ha afirmado el presidente de Emilia Romaña.

Bonaccini ha destacado la aportación del movimiento de protesta de las Sardinas, que ha tomado las calles para mostrar su rechazo a la Liga de Salvini, y ha señalado que la participación en las elecciones regionales de este domingo ha sido del 67,88 por ciento. "Las Sardinas han llegado hace pocas semanas y han sido un hecho netamente positivo porque han demostrado que no solo Salvini llena las plazas. Han demostrado que llenan las plazas y que hay mucha gente que pensamos que merece la pena participar", ha dicho.

Por su parte, el primer ministro italiano, Guiseppe Conte, ha asegurado que la derrota del centroderecha en Emilia Romaña pone de manifiesto que Salvini ha sido "el gran derrotado" porque planteó esos comicios regionales como si fuera un plebiscito sobre el Gobierno italiano.

"Hay quien ha querido hacer de estas elecciones un referéndum a favor o en contra del Gobierno y justo este comportamiento yo lo veo impropio. Me refiero en particular a Matteo Salvini, que es, para mí, el gran derrotado de esta cita electoral", ha afirmado el jefe del Gobierno de Roma. "En realidad, las comunidades locales han entendido esto como un referéndum sobre él, que ha salido derrotado", ha dicho Conte, en referencia al resultado de las elecciones regionales en Emilia Romaña y en Calabria, provincia esta última en la que la derecha se ha hecho con la victoria, desbancando al centroizquierda. "La Liga no es el primer partido ni en Emilia Romaña ni en Calabria", ha apostillado.

A pesar de no haber conseguido la victoria en la región de Emilia Romaña, Salvini ha dicho que los resultados electorales de este domingo le han dejado "satisfecho". "Finalmente, una noche en la que he dormido y me he levantado absolutamente satisfecho. No solo porque hemos hecho todo aquello que era humanamente posible de hacer. Nos despertamos con el doble de los nueve consejeros que pensábamos que tendríamos el domingo por la tarde, entre Emilia y Romaña", ha indicado.