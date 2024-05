(AMP.) El juez pide a la Policía una copia del DNI de Begoña Gómez "visto el estado de las actuaciones"

Archivo - La directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM y responsable del grupo de Transformación Social en Women Action Sustainability (WAS), Begoña Gómez, participa en la tercera jornada de las Jornadas de Sost

Solicita que se cuantifiquen las visitas "frecuentes e inusuales" del fiscal para interesarse por avances de la causa



MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias ha solicitado a la Policía Nacional que "visto el estado de las presentes actuaciones" le remita "a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez".

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por el juez instructor Juan Carlos Peinado, en la que expresamente se dirige a Gómez como "investigada" pese a que formalmente no cuenta con esa condición en la causa.

De hecho, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han subrayado que Gómez no cuenta con la condición formal de investigada, toda vez que no se ha dictado un auto en el que se le cite a declarar como imputada y se expliquen los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen.

LAS VISITAS DEL FISCAL

En otra providencia, pide al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado Instrucción número 41 de Madrid que cuantifique "las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal".

Toma esta decisión "ante lo inhabitual de la actitud procesal de la Fiscalía", y añade que lo hace "no solo por lo singular de la interposición del recurso de apelación de manera casi automática contra el auto de incoación de las presentes diligencias" sino también por "la insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse".

EL JUEZ "NO NOTIFICA NADA" Fuentes fiscales consultadas por Europa Press señalan ante este movimiento del juez que si el Ministerio Público se interesa por la causa es porque el magistrado "no notifica nada a Fiscalía". Recuerdan que abrió diligencias y no les notificó, y solo lo hizo cuando el fiscal preguntó.

Además, ponen el foco en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid emite notas de prensa informando de la causa y, en cambio, "no informa a la Fiscalía que sí es parte". Ponen como ejemplo que este miércoles el juzgado citó a varios testigos y que la Fiscalía tuvo que preguntar 'a posteriori' tras leerlo en medios.

"Lo normal es que se pida información cuando salen noticias públicamente", indican, para subrayar que la paradoja es que se informa a medios y no a la Fiscalía. "La Fiscalía es parte, le guste o no, y tiene que hacer su trabajo", añaden estas fuentes.