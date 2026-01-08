Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre la financiación que reportará 4.700 millones más para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Así lo ha anunciado Junqueras en declaraciones a los medios tras la entrevista que ha mantenido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará este viernes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

12% MÁS DE PRESUPUESTO PARA LA GENERALITAT

Junqueras se ha congratulado del pacto en el modelo incidiendo en que "es un buen acuerdo en el que nadie pierde, todo el mundo gana", en especial las familias, los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo y especialmente la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.

Según ha explicado el líder de ERC, el acuerdo se basa en el principio de ordinalidad, que implica que una comunidad que aporta más recursos al sistema no puede quedar, después de la redistribución, por debajo de otra que aportaba menos.

"Si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir --ha resumido--. El conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga este precio son los servicios públicos. Por eso es un buen acuerdo para nosotros y para el conjunto de las comunidades".

AVISO A JUNTS Y AL RESTO DE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

No obstante, el dirigente de Esquerra se ha manifestado "respetuoso" con las opiniones de todos los partidos políticos, incluido Junts, que ya avisado que no validará en el Congreso un pacto en financiación que no suponga un concierto económica para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra.

"Si este acuerdo no es aprobado en el Congreso quien saldrá perdiendo son las empresas, los trabajadores y las familias de todo el conjunto de la sociedad. Es imprescindible la concurrencia de muchas fuerzas políticas distintas. Es importante que sea buena para todos ellas, que puedan interpretar que puedan ser buenas para sus respectivas sociedades. Estamos convencidos que será así. Y cada partido será responsable de lo que vote y aquello a lo que renuncia u obliga a su sociedad a renunciar", ha apuntado.

Junqueras ha recordado que el modelo de financiación autonómica lleva 14 años caducado y "es muy difícil llegar a este tipo de acuerdos". "Si fuese fácil, se hubieran llegado otros muchos al acuerdo que nosotros. Y si fuese fácil serían muchos los que se hubiesen disputado la paternidad del acuerdo, pero es muy difícil. Han sido pocos los que han asumido esta responsabilidad. En este caso, modestamente, hemos sido nosotros", ha remarcado.

FINANCIACIÓN Y IRPF ANTES QUE PRESUPUESTOS

Sobre la recaudación de la totalidad del IRPF por parte de Cataluña, el líder de ERC ha asegurado que es una cuestión que sigue pendiente y "se debe encontrar el modo en el que se cumpla el pacto --de investidura por el cual Salvador Illa logró la investidura--, ya que los acuerdos han de ser cumplidos".

Ahora, tras el acuerdo en el modelo de financiación, espera que llegue el de recaudación, que ve posible porque "hay provincias en España que recaudan todos los impuestos". "Y si ellas son capaces, no se me ocurre ninguna razón por la cual Cataluña pueda recaudar al menos uno de ellos", ha apuntado Junqueras en alusión al IRPF.

Además, ha señalado que lograrlo es una condición para que se abra la negociación sobre el apoyo de Esquerra a los Presupuestos Generales del Estado. "Nosotros queremos que haya presupuestos en todas las instituciones porque son una herramienta útil para servir a la sociedad y a la ciudadanía y tenemos toda la predisposición para que los haya. En este caso deberá ser el PSOE y otras formaciones las que demuestren el mismo compromiso y voluntad", ha finalizado Junqueras.