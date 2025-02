AMP.- Líbano.- Decenas de miles de fieles asisten al funeral por el líder de Hezbolá Hasán Nasralá

Aviones de combate israelíes sobrevuelan la ceremonia en un gesto de amenaza

El sucesor de Nasralá aboga por dar "una oportunidad a la diplomacia"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas han abarrotado el Estadio Camille Chamun de la Ciudad Deportiva de Beirut, en el sur de la ciudad, para asistir al funeral del difunto líder del partido-milicia chií Hezbolá Hasán Nasralá, fallecido en un bombardeo israelí el 27 de septiembre de 2024.

La ceremonia ha comenzado con el himno de Líbano y después el de Hezbolá, interpretados por una banda militar de Hezbolá con uniformes caqui y la multitud cantando la letra entre las banderas del partido que ondeaban en las gradas.

Después los asistentes han recitado la Fatiha, los primeros versos del 'Corán', el libro santo musulmán, para rogar por las almas de Nasralá y del que fuera su sucesor y 'número dos', Hachem Safiedín, quien murió en otro bombardeo israelí el pasado 3 de octubre.

A continuación se ha recogido un telón que ha permitido el paso de un camión que transporta los ataúes de Nasralá y de Safiedín mientras por megafonía sonaba uno de los discursos grabados del propio Nasralá, a lo que la multitud ha respondido con gritos de "Labaika Nasralá", "A sus órdenes, Nasralá".

Entre los asistentes a la ceremonia está el presidente del Parlamento libanés, Nabí Berri, en representación del presidente del país, Joseph Aoun. La presencia de Berri ha sido anunciada por megafonía del estadio.

También hay representación de Irán, estrecho aliado de Hezbolá, a través del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en nombre del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. Precisamente en nombre de Jamenei se ha leído un texto de recuerdo dedicado a Nasralá:

"El gran combatiente de la resistencia y líder de la Resistencia en Líbano, Hasán Nasralá, ha alcanzado el gran honor del martirio, pero su espíritu seguirá presente tras su muerte. Que el enemigo sepa que la resistencia se mantendrá hasta que cumpla con sus objetivos", ha resaltado.

"UNA OPORTUNIDAD A LA DIPLOMACIA"

En el acto ha intervenido el nuevo líder de Hezbolá, Naim Qasem, quien en unas imágenes proyectadas en las pantallas del estadio --él no estaba presente-- ha defendido frente al ataúd de Nasralá dar "una oportunidad a la diplomacia" sin renunciar a la resistencia.

"La resistencia es esencial, un derecho que nos ampara mientras continúe la ocupación y decidamos ejercerla. Vamos a dar una oportunidad a la diplomacia. Después decidiremos", ha explicado. "Aceptamos el alto el fuego porque no era posible seguir la batalla sin un horizonte y por eso optamos por dar una muestra de fuerza por nuestra parte", ha añadido.

En cualquier caso, ha destacado el papel de las milicias de Hezbolá en apoyo a Gaza y después en respuesta a la intervención militar israelí en el sur del país. "Los israelíes planificaron la guerra en nuestra contra en solo cuatro días (...). La presión no tenía precedente, pero la resistencia tampoco tuvo precedentes y pudimos reestructurarnos y los 75.000 militares israelíes no pudieron avanzar hacia el interior de nuestra tierra. Sois el pueblo que no puede ser derrotado", ha proclamado.

Qasem se ha referido también al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de transformar toda la región. "Palestina es un derecho. Estamos en contra del plan de Trump para Oriente Próximo y vamos a confrontarlo. Vamos a participar en la creación de un estado libanés fuerte, a poner fin a la ocupación, a reconstruir y a poner en marcha un plan de rescate económico", ha prometido.

En clave local, ha advertido de que "nadie puede interponerse entre (el partido y aliado) Amal y nosotros" y ha reiterado su respaldo a la legitimidad del Ejército libanés. "Creemos en la fuerza del Ejército. No hay ganadores ni perdedores en Líbano", ha remachado.

"No aceptaremos que Estados Unidos controle el país. No vais a conseguir mediante la política lo que Israel no ha podido conseguir con la guerra", ha subrayado.

En lo que respecta a la figura de Nasralá, Qasem ha renovado su juramento de fidelidad a Nasralá junto a los miles de asistentes. "Hoy decimos adiós a un líder excepcional, de estatura nacional y regional, amado por el pueblo, por los palestinos", ha proclamado. "Estuvo en primera línea hasta su asesinato. Está vivo en nosotros (...). No vamos a renunciar a la elección de la resistencia", ha afirmado.

Por su parte, el Ejército israelí ha comentado el funeral en un breve mensaje en X: "Hoy es el entierro de Hasán Nasralá. Hoy el mundo es un lugar mejor". Más tarde, el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichay Adraee ha cuestionado el homenaje a Nasralá.

"¿Lloráis a un hombre que ha convertido Líbano en un estado fallido? ¿Al que vendió vuestro futuro por el interés de Irán? ¿El que destruyó la economía y metió al país en guerras sin sentido?", ha argumentado en un mensaje en X. "Desde que Nasralá tomó el mando de Hezbolá Líbano no ha conocido más que la ruina. Les pregunto a quienes lo lloran si realmente están tristes o si están en estado de negación", ha añadido.

MAUSOLEO PARA NASRALÁ

El Estadio Camille Chamun está situado cerca del Aeropuerto Internacional de Beirut. El lugar ha sido preparado para una ceremonia de propaganda del partido-milicia con los dos ataúdes presentes en el centro y 78.000 personas --23.000 en el campo y 55.000 en las gradas--, siempre con invitación previa.

Los dos cuerpos han llegado al centro deportivo tras una procesión de 2,6 kilómetros por las calles de la capital libanesa, y han dado dos vueltas al propio estadio deportivo, ante la representación de 70 países.

Las fuerzas de seguridad libanesas han desarrollado un dispositivo especial de seguridad de unos 4.000 efectivos ante la participación prevista de cientos de miles de personas y han estado especialmente alerta ante posibles desplazamientos de gente y las "provocaciones del enemigo israelí".

El lugar definitivo de reposo de los restos de Nasralá será un suntuoso mausoleo ubicado al norte del Aeropuerto Internacional de Beirut, mientras que Safiedín será enterrado el lunes en su aldea natal, Deir Qanun el Nahar, en el sur de Líbano.

Precisamente tras el funeral los simpatizantes de Hezbolá han iniciado la marcha junto al ataúd de Nasralá a lo largo de la antigua carretera del aeropuerto hasta el lugar donde reposarán sus restos en un multitudinario cortejo.