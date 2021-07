AMP.- Lituania/Bielorrusia.- Lituania acredita como representación democrática a la opositora bielorrusa Tijanovskaya

Detenidos en Lituania más de un centenar de migrantes procedentes de Bielorrusia

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Lituania ha acreditado a la opositora Svetlana Tijanovskaya y a su equipo como "Representación Democrática de Bielorrusia" en Lituania, un reconocimiento oficial a la oposición bielorrusa que, no obstante, no se considerará como una delegación diplomática y por tanto no contará con sus beneficios.

El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, ha informado de la acreditación de Tijanovskaya para señalar que se trata de un gesto simbólico hacia el reconocimiento de la sociedad civil bielorrusa. "Reconocemos la voluntad democrática del pueblo, no de un Estado o de una organización internacional", ha agregado Landsbergis, recoge la agencia BNS.

En este sentido, Lituania ha asegurado que esta brindando "una oportunidad" al pueblo bielorruso permitiendo que "sus representantes trabajen en Lituania y operen en el país hasta que la voluntad democrática se exprese correcta y plenamente".

La propia Tijanovskaya ha considerado que este estatus supone "un paso importante para deslegitimar el régimen de (el presidente bielorruso, Alexander) Lukasehnko y reiterar la nueva mayoría bielorrusa", a la vez que significa que los bielorrusos "ahora tienen una representación en un país de la UE".

También la decisión ha recibido críticas, en este caso, desde Moscú, que ha afeado "la desfachatez con la que algunos estados siguen interfiriendo en los asuntos internos de Bielorrusia", ha precisado el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, Leonid Sluzki, en su canal en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, informa DPA.

Tijanoskaya vive actualmente exiliada en Lituania, y es considerada por una parte de la sociedad y de la comunidad internacional la ganadora de los comicios presidenciales del pasado agosto de 2020, en los que Lukashenko se proclamó vencedor, tras lo que se desató una fuerte oleada de protestas en el país.

MÁS DE 130 MIGRANTES BIELORRUSOS DETENIDOS

Las autoridades de Lituania han informado este lunes de que han detenido a 134 migrantes durante la última jornada procedentes de Bielorrusia, según informaciones del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de la república báltica.

"Desde el domingo por la mañana hasta el lunes por la mañana, los guardias fronterizos lituanos detuvieron a 134 migrantes ilegales procedentes de Bielorrusia", ha señalado el Gobierno, que ha subrayado que la situación en la frontera está "en cambio constante".

En un comunicado, han confirmado que todos ellos se encuentran aislados a la espera de que se conozcan los resultados de las pruebas de coronavirus que se les han realizado. El pasado 2 de julio, las autoridades lituanas declararon el estado de emergencia debido al fuerte flujo de migrantes procedentes de territorio bielorruso.

Por su parte, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha aseverado que el país ya no contendrá a los migrantes que traten de abandonar Bielorrusia parar dirigirse a la Unión Europea en señal de represalia por las sanciones impuestas por Bruselas contra Minsk. "No tenemos dinero ni fuerzas para hacerlo", ha dicho, según la agencia de noticias Sputnik.

La semana pasada, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania anunció que varios agentes de Frontex se encuentran ya en la zona para realizar labores en la frontera.