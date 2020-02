AMP.- Malasia.- Partidos de la coalición gubernamental en Malasia piden a Mahathir que vuelva a ser primer ministro

KUALA LUMPUR, 24 Feb. (DPA/EP) -

Varios partidos que conforman la coalición gubernamental en Malasia han pedido al primer ministro dimisionario, Mahathir Mohamad, que vuelva a aceptar el cargo de jefe del Ejecutivo horas después de que presentara su renuncia y de que su partido anunciara que abandonaba el gabinete.

Tras el anuncio de la dimisión de Mahathir después de un fin de semana lleno de tensión política por una serie de reuniones entre formaciones gubernamentales y opositoras, Lim Guan Eng, ministro de Finanzas y líder del Partido de Acción Democrática (DAP), que forma parte del Ejecutivo, ha emplazado a Mahathir a volver a asumir el cargo de primer ministro y ha dicho que su partido respalda su continuidad.

Amanah, otro de los cuatro partidos que conforman la alianza, también ha manifestado su apoyo a Mahathir para que siga ejerciendo como jefe del Gobierno. Por su parte, Muhyiddin Yassin, el presidente de Bersatu, el partido de Mahathir, ha dicho que los miembros de la formación y sus diputados son partidarios de que siga al frente del Gobierno malasio.

La dimisión de Mahathir ha llegado este lunes al mediodía, al mismo tiempo que el anuncio de que Bersatu abandonara la coalición gubernamental y después de un fin de semana de elevada tensión política por una serie de reuniones entre partidos leales al Gobierno y formaciones opositoras.

Tras los encuentros del domingo, Anwar Ibrahim, sucesor designado de Mahathir para el puesto de primer ministro, denunció que había sufrido una "traición" por parte de las fuerzas políticas aliadas.

Después del anuncio de dimisión de Mahathir, once miembros del Partido de la Justicia, la formación liderada por Anwar e integrada en la coalición que sustenta al Ejecutivo, han anunciado que formarán un nuevo grupo político bajo el liderazgo del ministro de Asuntos Económicos de Malasia, Azmin Ali.

La tormenta política se ha desatado por la reunión mantenida el domingo entre varias formaciones gubernamentales y opositoras, incluida la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), el partido que lideró Mahathir durante su primera etapa como primer ministro (1981-2003).

El encuentro ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que Mahathir pudiera estar intentando formar una nueva coalición de partidos para seguir en el poder, a pesar de que acordó con Anwar en la campaña de las elecciones de 2018 que le sucedería como primer ministro al cumplir dos años en el cargo.

Anwar ha denunciado que la reunión del domingo fue una "traición" y sus seguidores temen que todo forme parte de un plan para mantener a Mahathir en el poder y que no sea sucedido por Anwar, como acordaron ambos dirigentes antes de ganar los comicios legislativos de 2018.

En declaraciones a la prensa tras la renuncia de Mahathir, Anwar ha dicho que Mahathir le aseguró que no intentará socavar la coalición del Gobierno para facilitar un pacto con UMNO. "Dijo y reiteró lo que me había dicho anteriormente: que no ha tenido un papel en este tema y dejó muy claro que de ninguna manera trabajará con los que están vinculados con el anterior régimen", ha declarado Anwar.

El líder del DAP ha condenado igualmente la "traición" de los diputados que han abandonado el partido de Anwar y ha definido a su cabecilla como un "renegado". Además, ha asegurado que Mahathir también le ha trasladado que no intentará formar gobierno con la UMNO.

Anwar y Mahathir tiene una larga historia de fricciones y desencuentros que se remonta a la década de los 90, cuando Anwar, entonces ministro de Finanzas y viceprimer ministro, era considerado como el probable sucesor de Mahathir. Sin embargo, tras la crisis financiera en el periodo de 1997 a 1998, Anwar fue encarcelado por cargos que corrupción y sodomía que él mantiene que fueron inventados.

Los dos líderes se reconciliaron para aliarse en las elecciones legislativas de mayo de 2018, cuando Mahathir lideró la alianza opositora que consiguió imponerse a la UMNO por sorpresa en las urnas, logrando así el primer cambio de gobierno en la historia reciente de Malasia.

A pesar de haber acordado con Anwar que él le relevaría como primer ministro a mitad de mandato, Mahathir se ha negado a fijar la fecha para la cesión del cargo y el viernes pasado afirmó que la coalición dejó en sus manos cuándo abandonar la jefatura del Gobierno.

Mahathir tenía prevista una reunión este lunes por la noche con el rey de Malasia pero el encuentro ha sido finalmente aplazado tras un encuentro previo con el resto de formaciones de la coalición gubernamental. La reunión con los partidos ha quedado finalmente aplazada hasta el martes.