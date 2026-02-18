Marlaska asegura que dimitirá si la víctima de la presunta agresión sexual del DAO dice que se sintió desprotegida

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que dimitirá si la víctima que ha denunciando una agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado.

"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido reiteradamente que dimita a gritos dando golpes en sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un largo aplauso en señal de respaldo al ministro del Interior.

En concreto, el PP ha acusado a Marlaska de conocer la denuncia de la víctima de la presunta agresión sexual del 'número dos' de la Policía Nacional y de taparlo, algo que ha negado de forma categórica el ministro, llegando a amenazar a los 'populares' con querellarse por calumnia contra quien sostenga que encubrió al DAO.

"Hasta aquí hemos llegado, usted no puede seguir ni un minuto más", ha expuesto la diputada del PP Miriam Guardiola aprovechando la pregunta en la sesión de control para arremeter con dureza contra Marlaska. "Tiene que dimitir hoy porque usted ha permitido que un presunto violador esté al frente de la Policía Nacional; su amigo, su mano derecha, su brazo ejecutor, un acosador", ha añadido.

DESCONOCÍA LA DENUNCIA Y HAY OTRO COMISARIO APARTADO

A su llegada al Congreso y ante las preguntas de la prensa, Marlaska ya adelantó que no supo nada de esta denuncia hasta ayer por la tarde, recordando que así lo ha manifestado el abogado de la víctima y que tampoco ningún sindicato de la Policía tenía constancia de estos hechos.

"Al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho Marlaska, defendiendo que actuaron con contundencia y que también se ha expedientado y ordenado apartar a otro comisario asesor del ex director adjunto operativo, Óscar San Juan González, por participar en las presiones hacia la denunciante.

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha sostenido el ministro del Interior en los pasillos de la Cámara Baja, antes de iniciarse la sesión de control.

La denuncia relata que la víctima recibió varias llamadas intimidatorias y que una de ellas se registró en julio de 2025 --tres meses después de la presunta agresión--, cuando se iba a incorporar a su nuevo puesto de trabajo en la Subdirección General de Recursos Humanos, y que relató a su responsable, Gemma Barroso, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, "momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial", pasando a tramitarse su baja y retirada de arma.

COBARDE Y MEZQUINO

En su réplica al PP, Marlaska ha insistido en la contundencia con la que actuaron ayer contra el DAO, después de que la oposición le haya reprochado haber alargado la jubilación de José Ángel González al frente de la Policía en 2024, utilizando para ello el real decreto de medidas urgentes de la dana de Valencia.

Los 'populares' han criticado esta confianza en el DAO cuando ahora se sabe que se trata de "un presunto violador de una subordinada en una vivienda de su ministerio". "Usted lo sabía y lo tapó", ha reiterado Guardiola, calificando al ministro de "cobarde" y "mezquino".

La diputada del PP ha relacionado este caso del DAO de la Policía con otros escándalos similares que implican a dirigentes del PSOE como Paco Salazar, el exministro José Luis Ábalos o 'Tito Berni', a lo que el ministro ha replicado recordando el caso de acoso denunciado por una exconcejal del PP en Móstoles y que afecta al PP de Isabel Díaz Ayuso.

Marlaska ha reiterado desde su escaño que fue ayer cuando conoció la denuncia contra el DAO. "Los hechos denunciados por la víctima respecto al antiguo director adjunto operativo son de tal gravedad que inmediatamente se exigió su renuncia y, si no, su dimisión", ha apuntado.

VOX TAMBIÉN CENSURA A MARLASKA

Guardiola también ha reprochado a Marlaska que no haya dicho "ni una palabra" de la víctima. "No ha dicho ni una palabra ni ha pedido perdón a la víctima. ¡Qué vergüenza!", ha señalado entre constantes de peticiones de dimisión de la bancada del PP y con llamadas al orden de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro también ha aprovechado su turno para pedir la dimisión de Marlaska por el "repugnante escándalo del DAO de la Policía" al que, ha dicho, "nombró su hombre de confianza y su protegido".

"Sólo espero que ustedes sean capaces que, ante hechos tan graves como los de ayer imputados al director adjunto operativo, puedan actuar de la misma forma y con la misma contundencia", ha contestado Marlaska.