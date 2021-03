Marruecos aclara que su malestar con Alemania no implica congelar relaciones

Alemania llamará a consultas al embajador marroquí, según medios

La orden del Gobierno de Marruecos de suspender "todo contacto" con la Embajada de Alemania en Rabat "no es una congelación de las relaciones diplomáticas", según han aclarado este martes fuentes cercanas al Ejecutivo que sí reconocen el malestar político con Berlín en varios frentes, entre ellos el Sáhara Occidental.

"No es una congelación de las relaciones diplomáticas ni una prohibición para que organismos alemanes interaccionen con sus interlocutores marroquíes", ha afirmado una fuente citada por el portal 'Le 360', voz recurrente del oficialismo en el reino alauí.

El matiz llega un día después de que se filtrase una nota firmada por el ministro de Exteriores, Naser Burita, y en la que se ordenaba a todos los departamentos oficiales a que "suspendan amablemente todo contacto, interacción o acción cooperativa, en cualquier caso o forma con la Embajada de Alemania en Marruecos", después de "profundos malentendidos" que no detallaba en el texto.

El Gobierno advertía de que cualquier excepción a esta suspensión solo se puede realizar "en base a un acuerdo previo del Ministerio de Asuntos Exteriores", algo que ha justificado este martes la fuente citada por 'Le 360', argumentando que es necesaria la intervención de la diplomacia para que haya "una globalidad de la relación" con Alemania.

El documento no explicita los motivos de la orden, aunque la cuestión de la antigua colonia española del Sáhara Occidental podría estar tras la misma, ya que Berlín defiende "una solución política justa, duradera y aceptada por las dos partes bajo los auspicios de las Naciones Unidas" como salida al contencioso, una postura alejada de la de Rabat, que defiende su soberanía sobre el territorio y propone como única opción la celebración de un referéndum de autonomía.

Además, fue Alemania la que impulsó la convocatoria de una reunión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad el pasado 21 de diciembre para estudiar la cuestión del Sáhara Occidental.

Una fuente consultada por el portal de noticias Yabiladi apunta a que podría tratarse también de una respuesta a una "sospecha de espionaje". "Berlín habría enviado informantes para recopilar información muy sensible" sobre Marruecos.

'Le 360' se remonta también a enero de 2020, cuando Berlín dejó fuera a Rabat de la organización de una cumbre sobre la resolución del conflicto en Libia.

ALEMANIA LLAMA A CONSULTA AL EMBAJADOR MARROQUÍ

El Ministerio de Exteriores alemán se ha puesto en contacto con el embajador de Marruecos en Berlín para llamarlo a consulta, según ha adelantado la agencia estadounidense Bloomberg con fuentes del Gobierno alemán.

En el contacto, se ha transmitido al mandatario la necesidad de un "encuentro urgente".

El Gobierno alemán no ve motivos para no mantener su relación diplomática con Marruecos en los términos actuales, según esta fuente, que asegura que las noticias sobre la suspensión de contactos no le llegaron por las vías oficiales, sino por la prensa.

Alemania es el séptimo mayor socio comercial de Marruecos y el año pasado le prestó al reino 1.500 millones de dólares aproximadamente (1.241 millones de euros).